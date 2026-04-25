अन्तरराष्ट्रीय

Russia Ukraine Prisoner Swap : रूस-यूक्रेन संघर्ष में संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता, दोनों पक्षों से 193-193 कैदियों को म‍िली र‍िहाई

यूएई की पहल से रूस-यूक्रेन में कैदियों की अदला-बदली, 193-193 रिहा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 25, 2026, 08:32 AM
रूस-यूक्रेन संघर्ष में संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता, दोनों पक्षों से 193-193 कैदियों को म‍िली र‍िहाई

नई द‍िल्‍ली: संयुक्त अरब अमीरात ने रूस और यूक्रेन के बीच एक और सफल मध्यस्थता की घोषणा की। इसके तहत दोनों पक्षों ने 193-193 कैदियों की रिहाई की।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने रूसी संघ और यूक्रेन गणराज्य के बीच नई मध्यस्थता कोशिशों की सफलता की घोषणा की है। इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों से 193-193 कैदियों को रिहा किया गया है, जिससे यूएई की मध्यस्थता के जरिए दोनों देशों के बीच अदला-बदली किए गए कैदियों की कुल संख्या बढ़कर 6,691 हो गई है।

संयुक्त अरब अमीरात विदेश मंत्रालय (एमओएफए) ने यूएई की मध्यस्थता कोशिशों में सहयोग के लिए दोनों देशों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त की। यह संकट को हल करने के सभी प्रयासों में सहायता देने में यूएई की भूमिका पर दोनों देशों के भरोसे और सराहना को दर्शाता है।

मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह मध्यस्थता की सफलता, यूएई, रूसी संघ और यूक्रेन के बीच विशिष्ट संबंधों को दर्शाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने और इस संकट के मानवीय प्रभाव को कम करने (जिसमें शरणार्थी और कैदी भी शामिल हैं) के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करने के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता को दोहराया।

इससे पहले सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर चर्चा हो चुकी है। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के स्थायी उप-प्रतिनिधि सुन लेई ने जल्‍द से जल्‍द स्थिति को शांत करने और शीघ्र युद्धविराम सुनिश्चित करने की बात कही थी।

सुन लेई ने कहा कि यूक्रेन संकट लंबे समय से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा अपेक्षा है कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो और राजनीतिक समाधान निकाला जाए। सभी पक्षों को वार्ता जारी रखनी चाहिए और सहमति बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी संबंधित पक्ष वार्ता प्रक्रिया में शामिल हों, संवाद बनाए रखें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के तहत एक व्यापक, स्थायी और बाध्यकारी शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ें।

--आईएएनएस

 

 

Humanitarian Effortsglobal conflictInternational RelationsWar UpdatesPrisoner ExchangeUnited NationsRussia Ukraine WarUAE DiplomacyGeopoliticsPeace Talks

Related posts

Loading...

More from author

Loading...