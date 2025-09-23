Typhoon Ragasa Warning : गुआंगदोंग प्रांत में 'तूफान रागासा' को लेकर चेतावनी जारी

बीजिंग: दक्षिण चीन के गुआंगदोंग प्रांत में मंगलवार सुबह 10 बजे टाइफून रागासा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 24 घंटे के भीतर शक्तिशाली तूफान चीन के मध्य या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है।

टाइफून रागासा सोमवार देर रात दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर गया और इसके लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। प्रांतीय मौसम विज्ञान वेधशाला के अनुसार, बुधवार को इसके झुहाई शहर से जुवेन काउंटी तक के तटीय क्षेत्रों में पहुंचने की उम्मीद है, और इस दौरान 40 से 55 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवाएं चलेंगी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इस टाइफून के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिससे कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि इसके केंद्र के सीधे रास्ते में आने वाले क्षेत्रों में 60 मीटर प्रति सेकंड तक की गति से हवाएं चल सकती हैं।

प्रांतीय बाढ़, सूखा और वायु नियंत्रण मुख्यालय ने सभी इलाकों और विभागों से उच्चतम मानकों, सख्त आवश्यकताओं और सबसे ठोस उपायों के साथ कार्य करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही सभी प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। झुहाई, शेन्जेन और जियांगमेन में भी ऐहतियातन शैक्षिक संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां ठप रहेंगी।

झुहाई में कुछ राजमार्ग खंड और पुल बंद कर दिए गए हैं, और हांगकांग-झुहाई-मकाओ पुल के झुहाई बंदरगाह ने मुख्य पुल के साथ-साथ बाहर जाने वाले यात्रियों की निकासी रोक दी है।

पड़ोसी गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में, गुआंग्शी के तटीय जलक्षेत्र में सभी यात्री और नौका जहाजों का परिचालन रोक दिया गया है।

गुआंग्शी के बेइहाई शहर में अधिकारियों ने बेइहाई-वेइझोउ द्वीप यात्री जहाज मार्ग को केवल उतरने तक सीमित कर दिया है, जिसमें किसी भी यात्री को चढ़ने की अनुमति नहीं है, और वेइझोउ द्वीप से बेइहाई के लिए शेष 6,000 पर्यटकों को निकालने का काम मंगलवार को पूरा होने वाला है।

तूफान का द्वीपीय प्रांत हैनान पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। द्वीप से आने-जाने वाली सभी ट्रेन सेवाएं बुधवार को रद्द रहेंगी।

चीन में चार-स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ईआरएस) है, जिसमें 'स्तर I' सबसे गंभीर प्रतिक्रिया प्रणाली है।