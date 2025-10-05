अन्तरराष्ट्रीय

Typhoon Matmo landfall China : चीन के गुआंगडोंग में टाइफून 'मत्मो' ने दी दस्तक, हजारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

तूफान मत्मो से गुआंग्डोंग-हैनान में हाई अलर्ट, लाखों लोग सुरक्षित निकाले गए
Oct 05, 2025, 05:12 PM
बीजिंग: गुआंग्डोंग के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, साल के 21वें तूफान मत्मो ने रविवार को (स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:50 बजे) दक्षिण चीन के गुआंग्डोंग प्रांत के झानजियांग शहर के जुवेन काउंटी के पूर्वी तट पर दस्तक दे दी।

तूफान की गति 42 मीटर प्रति सेकंड और सेंट्रल मिनिमम प्रेशर 965 हेक्टोपास्कल था।

गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में सभी तटीय यात्री नौका मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित है। वेइझोउ द्वीप पर लगभग 26,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जानकारी के मुताबिक वहां कोई भी फंसा नहीं है। तटीय परियोजनाओं और बंदरगाहों ने परिचालन रोक दिया है। जहाजों और तेल प्लेटफार्मों से 4,024 कर्मियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, गुआंग्शी समुद्री प्राधिकरण ने रविवार सुबह शीर्ष-स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया को सक्रिय कर दिया, 168 जहाजों को सुरक्षित जल में पहुंचाया और बंदरगाह में 889 जहाजों को सुरक्षित रखा।

हैनान द्वीप प्रांत ने रविवार दोपहर तक हाई रिस्क एरिया से 1 लाख 97 हजार से अधिक लोगों को स्थानांतरित कर दिया है, और तूफान को लेकर जारी रेड अलर्ट भी प्रभावी है।

गुआंग्डोंग प्रांत ने तूफान मत्मो के तीव्र होने के कारण अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स को उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल 1 लाख 50 हजार से अधिक लोगों को निकाला गया है।

प्रांतीय बाढ़ नियंत्रण मुख्यालय ने रविवार सुबह प्रतिक्रिया को स्तर I तक बढ़ा दिया। शनिवार शाम तक, कुल 1,51,352 निवासियों को स्थानांतरित किया जा चुका था, जिनमें 9,916 समुद्री क्षेत्रों से थे।

तूफान 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हवाओं के साथ और भी भयावह हो गया है। इन क्षेत्रों में बिजली और संचार बहाल करने के लिए आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है।

मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मत्मो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और शाम तक कमजोर होकर बेइबू खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इसके गुआंग्डोंग में दस्तक देने की उम्मीद है। तूफान और भारी बारिश का अनुमान है।

झानजियांग शहर ने शनिवार शाम से स्कूल, दफ्तर, आवागमन और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। रविवार सुबह से सभी राजमार्ग भी बंद कर दिए गए हैं।

 

 

