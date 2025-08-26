अन्तरराष्ट्रीय

Typhoon Kajiki China : चीन में तबाही के बाद लाओस पर मंडराया 'काजिकी' का खतरा, एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

काजिकी तूफान से हैनान में तबाही, लाओस और वियतनाम में भारी बारिश की चेतावनी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 26, 2025, 10:06 AM
चीन में तबाही के बाद लाओस पर मंडराया 'काजिकी' का खतरा, एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

बीजिंग: चीन में इस साल का 13वां काजिकी तूफान ने रविवार रात दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में दस्तक दी। इस दौरान तूफान से एक लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई।

सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार, टाइफून काजिकी रिसॉर्ट के लिए मशहूर सान्या शहर से होते हुए लेडोंग ली के तटीय इलाकों से गुजरा और इसके बाद वियतनाम के मध्य और उत्तरी तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ गया।

प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक, हैनान प्रांत में तूफान से लगभग 1,02,500 लोग प्रभावित हुए। सोमवार सुबह 9 बजे तक तूफान से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, टाइफून ने सान्या, लेडोंग, लिंगशुई और वानिंग सहित शहरों और काउंटी में सड़कों, वाटर सप्लाई सिस्टम, बिजली और संचार सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। कुछ इलाकों में तूफान से पेड़ उखड़ गए और कहीं बाढ़ आ गई।

सेना, सशस्त्र पुलिस और अग्निशमन दल के 10,000 से ज्यादा कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण, आपदा राहत और सड़क मार्ग को साफ करने के लिए 7,70,000 से ज्यादा इमरजेंसी सप्लाई आवंटित की गई हैं। पूरे प्रांत में सार्वजनिक परिवहन धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहा है। सान्या फीनिक्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं।

इस बीच, काजिकी के मद्देनजर लाओस के लोगों को तैयार रहने की अपील की गई है। काजिकी के प्रभाव से देशभर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

लाओ प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय के तहत मौसम विज्ञान और जल विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि यह तूफान दक्षिण चीन सागर से वियतनाम की ओर बढ़ने के साथ ही तेज होता जा रहा है। लाओस मौसम ब्यूरो ने सोमवार से बुधवार तक कई प्रांतों और लाओस की राजधानी वियनतियाने में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।

 

Laos WeatherHainan ChinaSouth China Seaflood reliefTyphoon KajikiNatural DisastersVietnam Storm Alert

Related posts

Loading...

More from author

Loading...