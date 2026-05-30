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तुर्किए ने काला सागर में जहाज पर हमले के बाद ‘अनियंत्रित तनाव बढ़ने’ की दी चेतावनी

काला सागर तनाव: जहाज पर हमला, तुर्किए ने सभी पक्षों को दी चेतावनी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 05:28 AM
तुर्किए ने काला सागर में जहाज पर हमले के बाद ‘अनियंत्रित तनाव बढ़ने’ की दी चेतावनी

इस्तांबुल: काला सागर में तुर्किए के एक जहाज पर हमले के कुछ घंटों बाद तुर्किए ने शुक्रवार को सभी लड़ने वाले पक्षों को ऐसे कदम उठाने से बचने की चेतावनी दी है, ताकि तनाव 'अनियंत्रित होकर गंभीर रूप से आगे बढ़ जाए।

तुर्किए के विदेश मंत्रालय ने कहा, “वानुअतु के झंडे वाला तुर्किए का एक जहाज यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से सूखा माल तुर्की ले जा रहा था। उस पर कल रात (28 मई) एक मानव रहित विमान ने हमला किया, जिससे क्रू में हमारे दो नागरिकों को मामूली चोटें आईं।”

ओडेसा में तुर्किए का कॉन्सुलेट जनरल जहाज पर काम कर रहे तुर्किए के नागरिकों की हालत पर करीब से नजर रख रहा है।

मंत्रालय ने कहा, “काला सागर में हाल ही में युद्ध से जुड़ी जो बढ़ोतरी देखी गई है, उससे हमारे इलाके को होने वाले खतरों और जोखिमों के बारे में हमारी चिंताएं, साथ ही हमारे देश पर इसके बुरे असर के बारे में हमारी चेतावनी, सभी लेवल पर सभी संबंधित पार्टियों को बताई जा रही है।”

इसमें बताया गया, “हम सभी पार्टियों को अपनी चेतावनी दोहराते हैं कि वे ऐसे कदम न उठाएं जिनसे लड़ाई बेकाबू होकर बढ़ सकती है।”

इसमें आगे कहा गया कि काला सागर में आम लोगों के जहाजों के लिए नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बातचीत के जरिए लड़ाई खत्म करने की मांगें अभी भी वैध हैं।

मंत्रालय ने कहा, “हम संबंधित पार्टियों को यह भी याद दिलाते हैं कि हम इलाके के हिसाब से और नतीजे देने वाले उपाय बनाने के लिए तैयार हैं, जिनका मकसद लड़ाई को और बढ़ने से रोकना और शांति प्रक्रिया को तेज करना है।”

इस बीच, रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एक रूसी ड्रोन रोमानियाई एयरस्पेस में घुस गया और एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकरा गया, जिससे आग लग गई और दो लोग घायल हो गए।

मंत्रालय के मुताबिक, घायल लोगों को गलाती काउंटी इमरजेंसी क्लिनिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। इसमें कहा गया है कि गुरुवार से शुक्रवार की रात के दौरान, रूस ने रोमानिया की नदी सीमा के पास यूक्रेन में टारगेट पर ड्रोन हमले फिर से शुरू कर दिए।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

 

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