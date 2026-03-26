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US China Relations : ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप मई में चीन का करेंगे दौरा, शी जिनपिंग के साथ होगी अहम बैठक

मई में बीजिंग में ट्रंप-शी मुलाकात, वैश्विक तनाव के बीच अहम कूटनीतिक पहल
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Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 09:55 AM
ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप मई में चीन का करेंगे दौरा, शी जिनपिंग के साथ होगी अहम बैठक

वाशिंगटन: व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14-15 मई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग की यात्रा करेंगे। यह वैश्विक तनाव के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच उच्च स्तरीय सहयोग के नवीनीकरण का संकेत है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को कहा कि दोनों नेताओं के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक बीजिंग में होगी और इस साल के अंत में वाशिंगटन की पारस्परिक यात्रा की योजना है।

उन्होंने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी की चीन में होने वाली बैठक अब 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी।"

लेविट ने आगे कहा कि प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाद में वाशिंगटन की अपनी वापसी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी और पेंग लियुआन की मेजबानी भी करेंगे।

यह घोषणा ईरान में चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियानों के कारण यात्रा के स्थगित होने के बाद आई है। व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद यात्रा को पुनर्निर्धारित किया गया, जिसमें बीजिंग ने संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के वाशिंगटन में रहने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी के बीच बैठक के पुनर्निर्धारण को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति शी समझते हैं कि इन युद्ध अभियानों के दौरान राष्ट्रपति का यहां उपस्थित रहना बेहद महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक का समय ईरान संघर्ष के किसी विशिष्ट परिणाम से जुड़ा हुआ नहीं था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध की समाप्ति शिखर सम्मेलन के लिए एक पूर्व शर्त है तो उन्होंने कहा, "नहीं, बैठक के पुनर्निर्धारण के बारे में चर्चा हुई थी। राष्ट्रपति शी ने स्थगन के अनुरोध को समझा और स्वीकार कर लिया।"

यह बैठक ऐसे समय में होने की उम्मीद है जब वाशिंगटन ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखे हुए है और प्रशासन ने संकेत दिया है कि अभियान निर्धारित समय से पहले आगे बढ़ रहे हैं।

लेविट ने कहा कि अधिकारियों ने शुरू में ईरान अभियान के लिए चार से छह सप्ताह की समयसीमा का अनुमान लगाया था, जिससे पता चलता है कि शिखर सम्मेलन होने के समय भी संघर्ष जारी रह सकता है।

बीजिंग में होने वाली यह बैठक व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा सहित बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक जुड़ाव का प्रतीक है।

--आईएएनएस

 

 

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