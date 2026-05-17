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‘तूफान से पहले की शांति’, ईरान के खिलाफ संभावित हमले को लेकर ट्रंप की नई चेतावनी

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ट्रंप की पोस्ट ने बढ़ाईं सैन्य कार्रवाई की आशंकाएं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 17, 2026, 11:55 AM
‘तूफान से पहले की शांति’, ईरान के खिलाफ संभावित हमले को लेकर ट्रंप की नई चेतावनी

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर एक परोक्ष चेतावनी दी है। उन्होंने एआई से बनी एक तस्वीर और संदेश पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, “यह तूफान से पहले की शांति है।” इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि वह ईरान पर एयर स्ट्राइक फिर से शुरू करने को लेकर अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं।

उनके सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल के साथ ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हैट पहने हुए, तूफानी समुद्र और बिजली कड़कने के बीच एक नौसैनिक जहाज पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में ईरानी जहाज भी नजर आ रहे हैं, जिससे संभावित टकराव के संकेत और मजबूत हुए हैं। इस पोस्ट को बड़े पैमाने पर तेहरान के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

ट्रंप का यह मैसेज ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उनका प्रशासनिक ईरान नीति पर जरूरी फैसले ले रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप ईरान पर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं और उनके सहयोगी कथित तौर पर कूटनीतिक कोशिशों के फेल होने पर नए एयर ऑपरेशन के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं।

हाल की बातों में, ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आएगा। फ्रेंच ब्रॉडकास्टर बीएफएमटीवी को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "उनकी दिलचस्पी एक समझौते पर पहुंचने में है।"

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनकी सरकार को ट्रंप सरकार से नई बातचीत के लिए तैयार होने के मैसेज मिले हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन के इरादों पर भरोसा नहीं है।

हालांकि दोनों पक्षों के बीच पिछले महीने सीजफायर हो गया था, फिर भी इस इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट के आसपास, जो एक जरूरी समुद्री चोकपॉइंट है। होर्मुज से दुनिया भर के तेल के व्यापार का लगभग 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है। अमेरिका खाड़ी में अपनी मजबूत नेवल मौजूदगी बनाए हुए है, जबकि उसके सबसे बड़े कैरियर, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ने हाल ही में एक लंबी तैनाती पूरी की है।

इससे पहले, ईरानी अधिकारियों ने कड़ा रुख बनाए रखा है। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि तेहरान के 14-पॉइंट शांति प्लान के दूसरे प्रस्ताव पूरी तरह से बेनतीजा होंगे। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग को मैनेज करने के लिए एक नए सिस्टम का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर कहा कि “प्रोजेक्ट फ्रीडम” के ऑपरेटरों के लिए कुछ समुद्री रास्ते बंद रहेंगे, जबकि ईरान के साथ सहयोग करने वाले व्यावसायिक जहाजों को निर्धारित शर्तों के तहत आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

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