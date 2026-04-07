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Donald Trump News : लापता अमेरिकी पायलट को लेकर मीडिया कवरेज पर फूटा ट्रंप का गुस्सा, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

राष्ट्रीय सुरक्षा लीक पर ट्रंप सख्त, पत्रकारों को सोर्स बताने या जेल जाने की चेतावनी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 07:51 AM
लापता अमेरिकी पायलट को लेकर मीडिया कवरेज पर फूटा ट्रंप का गुस्सा, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में एक हाई-रिस्क यूएस रेस्क्यू मिशन से जुड़े लीक को लेकर पत्रकार और मीडिया सगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्टर अपने सूत्र बताने से मना करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “हम उस लीकर को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सरकार उनसे कहेगी कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए जानकारी सौंप दें, वरना जेल जाना पड़ सकता है।”

ट्रंप ने कहा कि लीक से पता चला कि एक अमेरिकी पायलट अभी भी लापता है, जबकि दूसरे को बचा लिया गया था, जिससे ईरानी अधिकारी अलर्ट हो गए और ऑपरेशन मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, “अचानक, पूरे ईरान को पता चल गया।”

उन्होंने सोर्स को बीमार इंसान कहा और चेतावनी दी कि जिस व्यक्ति ने यह स्टोरी की है, अगर वह नहीं बताएगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा।

यह बात प्रेस की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्टिंग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। उस सोर्स की पहचान का जिक्र करते हुए जिसने लापता पायलट के बारे में डिटेल्स बताई थीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “सोर्स बता दो या जेल जाओ।”

व्हाइट हाउस ने कहा कि लीक की जांच चल रही है। ट्रंप ने कहा कि इस खुलासे से उस आदमी (पायलट) को बहुत खतरा हुआ” और उन सैकड़ों लोगों को खतरा हुआ जो उन्हें ढूंढने गए थे।

यह घटना तेजी से बदलते संघर्ष के दौरान प्रशासन और मीडिया के बीच बढ़ते तनाव को दिखाती है, जहां सैन्य मिशन के लिए ऑपरेशनल सीक्रेसी बहुत जरूरी है।

न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर की आलोचना की। उन्होंने कहा, “न्यूयॉर्क टाइम्स, अब आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं रही, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, ट्रंप चुनाव नहीं जीतेंगे और मैं भारी मतों से जीता। मैंने हर स्विंग स्टेट जीता। उनकी जो विश्वसनीयता है, वह यह है कि पहले वे सभी खबरें छापने लायक होती थीं।”

ट्रंप ने आरोप लगाया, “यह बहुत अच्छा था। लेकिन वे पुरानी बातों पर चल रहे हैं और आप ऐसा करते नहीं रह सकते। आपको सही खबरें देनी होंगी और आप जैसे लोगों को मैं फर्जी मानता हूं। आप फेक हैं।”

--आईएएनएस

 

 

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