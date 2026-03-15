Trump Rejects Iran Deal : ट्रंप ने ईरान के साथ डील को खारिज किया, ईरानी सुप्रीम मोजतबा के जिंदा होने पर जताया संदेह

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए होने वाले समझौते से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि समझौते के लिए जो प्रस्ताव है, उसकी शर्तें काफी अच्छी नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने नव नियुक्त ईरानी सुप्रीम लीडर सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई के जिंदा होने पर भी संदेह जताया है।

शनिवार को एनबीसी न्यूज के साथ एक बड़े टेलीफोन इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जब तक युद्ध जारी है, वाशिंगटन सीजफायर समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा।

इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, “ईरान एक डील करना चाहता है और मैं इसे नहीं करना चाहता क्योंकि शर्तें अभी काफी अच्छी नहीं हैं।”

जब पूछा गया कि संभावित एग्रीमेंट की शर्तों में क्या शामिल होगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया और कहा, “मैं आपको यह नहीं बताना चाहता हूं।” हालांकि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना किसी की भी पहली जरूरी प्राथमिकता होगी।

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान इस बात की भी पुष्टि की है कि अमेरिकी फोर्स ने ईरान के रणनीतिक ऑयल एक्सपोर्ट हब, खार्ग आइलैंड पर स्ट्राइक की थी।

उन्होंने कहा, "हमने खार्ग आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन हम इस पर कुछ और बार हमला कर सकते हैं। सिवाय इसके मैंने एनर्जी लाइनों से जुड़ा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे फिर से बनाने में सालों लग जाते हैं।"

इसके अलावा, ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के जीवित होने को लेकर भी शक जताया और कहा कि सत्ता संभालने के बाद से वह पब्लिक में नहीं दिखे हैं।

ट्रंप ने कहा, “मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी हैं या नहीं। अभी तक कोई उन्हें दिखा नहीं पाया है। मैं सुन रहा हूं कि वह जिंदा नहीं हैं और अगर हैं, तो उन्हें अपने देश के लिए कुछ बहुत स्मार्ट काम करना चाहिए और वह है सरेंडर करना।”

ट्रंप ने भविष्य के लीडर के तौर पर किसी खास ईरानी हस्ती का नाम लेने से मना कर दिया और सिर्फ इतना कहा, “हमारे पास ऐसे लोग हैं जो देश के भविष्य के लिए बेहतरीन नेता बन सकते हैं।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच रूस के तेल क्षेत्रों पर कुछ बैन को कुछ समय के लिए कम करने के अपने फैसले के बारे में भी बताया। ट्रंप ने कहा, “मैं दुनिया के लिए तेल चाहता हूं। ये बैन, जो असल में 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लगाए गए थे, संकट खत्म होते ही वापस चले जाएंगे।”

यूक्रेन से लड़ाई में मदद की उम्मीद के बारे में पूछे जाने पर, ट्रंप ने कहा, “हमें जिस आखिरी इंसान से मदद चाहिए, वह वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं।”

--आईएएनएस