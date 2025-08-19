Trump Putin Zelensky Meeting: पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात की तैयारी, इसके बाद 'रूस-यूक्रेन-अमेरिका' त्रिपक्षीय वार्ता होगी : ट्रंप

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच एक मीटिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा।

ट्रंप ने सोमवार शाम सोशल मीडिया पर लिखा कि व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकों के दौरान उन्होंने पुतिन के साथ फोन पर इस मुद्दे पर चर्चा की।

उन्होंने लिखा, "बैठक के समापन पर, मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया, साथ ही उनके और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक निश्चित स्थान पर बैठक की तैयारियां शुरू कर दीं। उस बैठक के बाद, हम एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल होंगे। फिर से, यह लगभग चार वर्षों से चल रहे युद्ध के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती कदम है।"

ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दोनों बैठक कब होंगी।

उन्होंने कहा कि सोमवार को उनकी बैठक यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर केंद्रित थी, जो 'संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा प्रदान की जाएंगी।'

ट्रंप ने लिखा, 'रूस/यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं।'

जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "एक निश्चित समय में, अब से ज्यादा दूर नहीं, एक या दो सप्ताह में, हम देखेंगे कि हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे या नहीं या यह भयानक लड़ाई जारी रहेगी।"

एक सूत्र ने सीएनएन को बताया कि ट्रंप और पुतिन ने सोमवार को जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बैठक रोकने के बाद बातचीत की।

सूत्र ने कहा कि यूरोपीय नेता इस बातचीत में मौजूद नहीं थे।

एक यूरोपीय अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि ट्रंप ने पुतिन को फोन करने के लिए यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ बातचीत रोक दी।

यह खबर सबसे पहले जर्मन अखबार बिल्ड ने प्रकाशित की थी, जिसने बताया कि व्हाइट हाउस में पुतिन के साथ बातचीत के बाद यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत जारी रहेगी।

ट्रंप ने आश्वासन दिया कि रूस द्वारा युद्धग्रस्त देश के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखने के बीच, अमेरिका कीव की 'भविष्य की सुरक्षा' में शामिल होगा।

ट्रंप ने कहा, "यूक्रेन के राष्ट्रपति का हमारे साथ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारे बीच काफी अच्छी चर्चाएं और बातचीत हुई हैं। मुझे लगता है कि प्रगति हो रही है, कई मायनों में काफी ठोस प्रगति हुई है। कुछ ही समय पहले रूस के राष्ट्रपति के साथ हमारी अच्छी बैठक हुई थी। मुझे लगता है कि इस बैठक से कुछ न कुछ नतीजा निकलने की संभावना है और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ यूरोप के सात बहुत शक्तिशाली नेता मौजूद हैं और हम इस बैठक के तुरंत बाद उनसे मिलेंगे।"

ट्रंप ने 'दो साल' की शांति के बजाय स्थायी शांति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे, हम सबके साथ काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर शांति है, तो वह लंबे समय तक बनी रहे। यह बहुत दीर्घकालिक है। हम दो साल की शांति की बात नहीं कर रहे हैं और फिर हम फिर से इस अव्यवस्था में फंस जाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे। हमने रूस के साथ काम किया है, हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे।"

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, नाटो महासचिव मार्क रूट, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सहित कई यूरोपीय नेता भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे।

जल्दबाजी में बुलाई गई यह बैठक पिछले सप्ताह पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में हुई वार्ता के बाद हुई है।