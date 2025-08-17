Trump Putin Alaska Meeting: पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को मिलाया फोन, बताया- वार्ता बहुत अच्छी रही

वाशिंगटन: अलास्का में 'रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्ति' विषय पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन लौट आए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी।

यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ' पर पोस्ट कर कहा कि अलास्का में एक शानदार और बेहद सफल दिन रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। इसके बाद उन्होंने देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और नाटो के महासचिव सहित विभिन्न यूरोपीय नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की। फोन कॉल पर भी वार्ता बहुत अच्छी रही।

उन्होंने आगे कहा कि सभी ने यह तय किया कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे एक शांति समझौते पर पहुंचना है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि युद्धविराम समझौता अक्सर टिक नहीं पाता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार दोपहर को वाशिंगटन डीसी आएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक और बैठक तय करेंगे। इससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "हमारी बातचीत रचनात्मक और परस्पर सम्मान के माहौल में हुई। उन्होंने ट्रंप का एक पड़ोसी के रूप में स्वागत किया और उनके साथ बहुत अच्छे सीधे संपर्क स्थापित किए।"

रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने कहा, "मैं ट्रंप को साथ मिलकर काम करने और बातचीत में एक दोस्ताना और भरोसेमंद माहौल बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। खास बात यह है कि दोनों पक्ष परिणाम हासिल करने के लिए दृढ़ थे। हमारी बातचीत सकारात्मक रही।"

पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब रूस की सभी जायज चिंताओं पर विचार किया जाए और संघर्ष की सभी मूल जड़ों पर ध्यान दिया जाए।"