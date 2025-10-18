अन्तरराष्ट्रीय

Trump Zelensky Meeting : ट्रंप ने जेलेंस्की से की मुलाकात, रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने का किया आग्रह

ट्रंप-जेलेंस्की की बैठक: युद्ध रोकने की अपील और टॉमहॉक मिसाइलों पर चर्चा
Oct 18, 2025, 02:50 PM
ट्रंप ने जेलेंस्की से की मुलाकात, रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने का किया आग्रह

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ढाई घंटे तक फोन पर बातचीत करने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस में अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की।

यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बैठक को "काफी रोचक और सौहार्दपूर्ण" बताया।

उन्होंने लिखा, "यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक काफी रोचक और सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन मैंने उनसे कहा, जैसा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को भी सुझाव दिया था कि अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और समझौता किया जाए।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें जहां हैं वहीं रुक जाना चाहिए। दोनों को जीत का दावा करने दें, इतिहास को फैसला करने दें! अब और गोलीबारी नहीं, अब और मौतें नहीं, अब और बेहिसाब धनराशि खर्च नहीं। यह एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू ही नहीं होता। हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं, अब और नहीं, शांति से अपने परिवारों के पास घर जाओ!"

द्विपक्षीय बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के अपने पुराने रुख से हटते हुए दिखाई दिए; उन्होंने कहा, "वह चाहेंगे कि उन्हें टॉमहॉक की जरूरत ही न पड़े।"

उन्होंने आगे कहा, "हम टॉमहॉक मिसाइलों के बारे में बात करने जा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि उन्हें टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत ही न पड़े। सच कहूं तो, हम युद्ध खत्म करना ही चाहेंगे। हम युद्ध खत्म करने के लिए ही इसमें शामिल हैं।"

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए इन मिसाइलों की जरूरत है। दरअसल, हमास और इजरायल के बीच दो सालों से चल रहे युद्ध पर फिलहाल फुलस्टॉप लग गया है। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति को उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध रुक सकता है।

उन्होंने कहा, "हमें टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है, और हमें कई अन्य मिसाइलों की भी जरूरत है, जो हम पिछले चार सालों से यूक्रेन भेज रहे हैं।"

 

 

Ukraine warTrump Zelensky MeetingUS Russia RelationsDiplomatic TalksWhite House StatementTomahawk MissilesInternational Peace

