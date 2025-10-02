अन्तरराष्ट्रीय

Trump Gaza Peace Plan : शांति प्रस्ताव पर हमास की सहमति से पहले गाजा ने इजरायल पर दागे पांच रॉकेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा शांति योजना पर 3-4 दिन में जवाब देने का समय दिया।
Oct 02, 2025, 06:27 AM
तेल अवीव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए सोमवार को एक प्रस्ताव हमास को भिजवाया था। 'गाजा पीस प्लान' पर सहमति जताने के लिए हमास को तीन या चार दिन का समय देते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास ने इसे लागू नहीं किया तो अंत बहुत दुखद होगा। इस बीच बुधवार शाम उत्तरी गाजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल के तटीय शहर अशदोद की ओर पांच रॉकेट दागे गए।

गाजा की ओर से ये रॉकेट उस वक्त दागे गए, जब इजरायल यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर का उत्सव मना रहा था। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने बताया कि चार रॉकेटों को उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक दिया और एक रॉकेट खुले मैदान में गिरा, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ।

प्रायश्चित दिवस की शुरुआत होते ही बुधवार को सूर्यास्त के समय इजरायल थम सा गया। दुकानें, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर और अन्य सार्वजनिक स्थल गुरुवार रात तक बंद रहेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों ने प्रसारण बंद कर दिया है। सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद है और चिकित्सा आपात स्थितियों को छोड़कर लोग निजी कारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

इस बीच, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि सेना नेत्जारिम कॉरिडोर पर कब्जा पूरा कर रही है, जो मध्य गाजा में एक बफर जोन है, जिसका उद्देश्य गाजा शहर और उत्तरी गाजा को बाकी एन्क्लेव से अलग करना है।

काट्ज ने कहा कि इससे गाजा शहर के चारों ओर घेराबंदी और कड़ी हो जाएगी और दक्षिण से जाने वाले सभी लोगों को आईडीएफ चौकियों से गुजरना होगा।

काट्ज ने चेतावनी दी, "यह उन गाजा निवासियों के लिए आखिरी मौका है जो दक्षिण की ओर बढ़ना चाहते हैं और आईडीएफ की पूरी ताकत से जारी गतिविधियों के बीच हमास आतंकवादियों को गाजा शहर में ही अलग-थलग छोड़ना चाहते हैं। जो लोग गाजा में रहेंगे वे आतंकवादी और आतंक के समर्थक होंगे।

इससे पहले आईडीएफ ने कहा था कि उसने गाजा शहर में एक व्यापक जमीनी अभियान शुरू किया है और उत्तरी गाजा में तत्काल खतरा पैदा करने वाले कई आतंकवादियों को मार गिराया है। साथ ही क्षेत्र में कई सैन्य ढांचों को भी निशाना बनाया है।

 

