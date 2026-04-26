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Trump Pakistan Visit Cancelled : ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर अमेरिकी दूत की पाकिस्तान यात्रा रद्द, ट्रंप बोले- बात करने के लिए खुद फोन करें तेहरान

ईरान शांति वार्ता पर पाकिस्तान जाने वाली अमेरिकी टीम की यात्रा रद्द
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 04:52 AM
ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर अमेरिकी दूत की पाकिस्तान यात्रा रद्द, ट्रंप बोले- बात करने के लिए खुद फोन करें तेहरान

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी है। दोनों प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से संभावित शांति वार्ता के लिए भेजा जाना था।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इस फैसले की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, “मैंने अपने प्रतिनिधियों की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी है, जहां उन्हें ईरानियों से मिलना था। यात्रा में बहुत समय बर्बाद होता और काम भी बहुत है।”

उन्होंने आगे कहा, “उनके नेतृत्व में जबरदस्त अंदरूनी खींचतान और भ्रम है। उन्हें खुद नहीं पता कि जिम्मेदारी किसके पास है। हमारे पास सारे पत्ते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं।”

ट्रंप ने अंत में कहा, “अगर वे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बस फोन करना है।”

इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची पाकिस्तान दौरा पूरा कर लौट चुके हैं। उनके रवाना होने के बाद युद्ध समाप्त करने को लेकर समझौते की कोशिशें फिलहाल ठप नजर आ रही हैं।

अराघची ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सद्भावनापूर्ण कोशिशें और भाईचारे का प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए अहम हैं।

उन्होंने कहा, “मैंने ईरान की ओर से युद्ध स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए व्यावहारिक ढांचे पर अपना पक्ष रखा है। अब देखना यह है कि अमेरिका वास्तव में कूटनीति को लेकर गंभीर है या नहीं।”

इससे पहले ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते दोनों पक्षों के बीच दूसरे राउंड की वार्ता नहीं हो पाई। हालांकि, बाद में ईरान ने फिर से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की।

एक तरफ भीषण तनाव की वजह से तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है।

बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर पहली बार पाकिस्तान में वार्ता हुई थी, जो सफल नहीं हो पाई थी।

--आईएएनएस

 

 

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