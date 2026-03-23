Trump Attacks Democrats : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी को बताया सबसे बड़ा दुश्मन

वॉशिंगटन: अमेरिकी राजनीति में बयानबाजी का स्तर एक बार फिर गरमा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर एक तीखा बयान देते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी को 'अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन' करार दिया।

ईरान से बढ़ते तनाव और वॉशिंगटन में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच इस टिप्पणी ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर पोस्ट क‍िया, "अब जब ईरान का अंत हो गया है, तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रेडिकल लेफ्ट, बेहद अयोग्य, डेमोक्रेट पार्टी है।"

यह पोस्ट ऐसे समय में आई जब आंशिक सरकारी शटडाउन एक महीने से अधिक समय तक खिंच गया है।

डेमोक्रेट्स ने कानून निर्माताओं से होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में फंडिंग कटौती के प्रभाव को कम करने की अपील की है। उन्होंने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) पर भी ध्यान केंद्रित बनाए रखा है, जो ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति का एक प्रमुख हिस्सा है।

इस शटडाउन ने खर्च और इमिग्रेशन नीति को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गहरे मतभेदों को उजागर किया है।

ट्रंप ने अपने पोस्ट में शटडाउन का सीधे उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले किए।

उन्होंने डेमोक्रेट्स को 'रेडिकल लेफ्ट' और 'बेहद अयोग्य' बताया। यह भाषा उनके पिछले हमलों जैसी ही है।

इन टिप्पणियों से राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ने की संभावना है। दोनों दलों के सांसदों पर शटडाउन खत्म करने के लिए समझौता करने का दबाव बना हुआ है।

अब तक किसी ठोस समाधान के संकेत नहीं मिले हैं। ट्रंप अक्सर अपने समर्थकों से सीधे संवाद के लिए 'ट्रूथ सोशल' का उपयोग करते हैं। वह इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना के लिए करते रहे हैं।

उनकी ताजा पोस्ट में विदेश नीति और घरेलू राजनीति को जोड़कर देखा गया है, जो उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे अपने विरोधियों को एक बड़े खतरे के रूप में पेश करते हैं।

--आईएएनएस