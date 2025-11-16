अन्तरराष्ट्रीय

Solar Thermal Project : शीत्सांग के पहले सौर तापीय विद्युत संयंत्र के ऊष्मा-अवशोषक टावर का शिखर-स्थापना पूरा

शीत्सांग में दुनिया की सबसे ऊंची सौर तापीय परियोजना ने नया रिकॉर्ड बनाया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 17, 2025, 03:07 PM
शीत्सांग के पहले सौर तापीय विद्युत संयंत्र के ऊष्मा-अवशोषक टावर का शिखर-स्थापना पूरा

बीजिंग: शीत्सांग के नाछ्य्वी शहर की आंत्वो काउंटी के थुरो गांव में बन रही '100 मेगावाट सौर तापीय + 800 मेगावाट फोटोवोल्टिक' एकीकृत परियोजना ने एक अहम पड़ाव पार किया। परियोजना के मुख्य ढांचे, ऊष्मा-अवशोषक टावर, का शिखर-स्थापना कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया।

185 मीटर ऊंचा यह टावर समुद्र सतह से 4,650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निर्माण कार्य 26 मार्च को शुरू हुआ था और 15 नवंबर को टावर का शिखर-स्थापना कार्य पूरा हुआ।

कुल 233 दिनों की अवधि में यह चरण पूरा कर परियोजना ने इस ऊंचाई पर सबसे कम समय में ऊष्मा-अवशोषण टावर निर्माण का रिकॉर्ड भी बना दिया।

टावर के आसपास लगभग 16,000 हेलियोस्टैट लगाए जा रहे हैं, जिनका कुल प्रकाश-संग्रहण क्षेत्र 8 लाख वर्ग मीटर से अधिक है। परियोजना अगले साल मार्च तक पूर्ण रूप से आकार लेगी, जबकि टावर के शीर्ष पर ऊष्मा-अवशोषक इकाई को अप्रैल में स्थापित करने की योजना है।

यह संयंत्र शीत्सांग की '14वीं पंचवर्षीय योजना' (2021–2025) में शामिल एक प्रमुख ऊर्जा परियोजना है। इसे अक्टूबर 2026 में संचालन में लाया जाना प्रस्तावित है।

सौर तापीय परियोजना शीत्सांग की पहली टावर आधारित सौर तापीय विद्युत परियोजना है और अपनी अत्यधिक ऊंचाई वाली भौगोलिक स्थिति के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला टावर सौर तापीय विद्युत संयंत्र बन गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

China infrastructureclimate innovationsustainable developmentrenewable energySolar powerclean energy projectsgreen technology

Related posts

Loading...

More from author

Loading...