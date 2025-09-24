अन्तरराष्ट्रीय

Tibet Healthcare Progress : शीत्सांग के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने ऐतिहासिक छलांग लगाई

शीत्सांग में 60 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं ने हासिल की ऐतिहासिक प्रगति
Sep 24, 2025, 03:54 AM
बीजिंग: हाल ही में, शीत्सांग स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के बाद से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की उपलब्धियों पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि पिछले 60 वर्षों में, शीत्सांग के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है, जिसने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में अभूतपूर्व योगदान दिया है।

इस क्षेत्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या 1965 में 193 से बढ़कर 7,231 हो गई है, स्वास्थ्य तकनीशियनों की संख्या 2,422 से बढ़कर 32,000 हो गई है, और बिस्तरों की संख्या 1,631 से बढ़कर 21,488 हो गई है।

 

काउंटी-स्तरीय चिकित्सा समुदायों ने पूर्ण कवरेज प्राप्त कर लिया है, आपातकालीन देखभाल क्षमताएं लगातार मजबूत हो रही हैं, जिला, शहर और काउंटी स्तर पर एक त्रि-स्तरीय आपातकालीन चिकित्सा बचाव प्रणाली मूल रूप से स्थापित हो गई है, और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार प्रत्येक टाउनशिप तक किया गया है।

 

देश का पहला "राष्ट्रीय पारंपरिक चीनी चिकित्सा केंद्र" स्थापित किया गया है, और ल्हासा में वेस्ट चाइना हॉस्पिटल और वेस्ट चाइना सेकेंड हॉस्पिटल द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। उच्च-गुणवत्ता वाले चिकित्सा संसाधनों के विस्तार और संतुलित वितरण को बढ़ावा दिया गया है, और "एक प्राथमिक, दो द्वितीयक और चार सहायक" चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संसाधनों का समग्र स्वरूप मूल रूप से आकार ले चुका है।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

