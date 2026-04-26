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Tibet Democracy Debate : चीनी अधिकारी तिब्बत को 'शोपीस' की तरह मानते हैं: निर्वासित नेता

तिब्बत में लोकतंत्र और अधिकारों को लेकर चीन के दावों पर फिर सवाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 04:47 AM
चीनी अधिकारी तिब्बत को 'शोपीस' की तरह मानते हैं: निर्वासित नेता

टोक्यो/बीजिंग: एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत में डेमोक्रेटिक सुधार, आजादी और विकास को लेकर चीन के दावे खोखले हैं। तिब्बत मेनलैंड में लोकतंत्र नहीं है।

दलाई लामा के जापान और पूर्व एशिया के लिए संपर्क ऑफिस के प्रतिनिधि, त्सावांग गिलापो आर्य ने 'जापान फॉरवर्ड' में इसका जिक्र किया है। गिलापो ने कहा कि चीनी शासन खुद को लोकतांत्रिक बताता है और दावा करता है कि पहले गुलाम रहे लोग मालिक बन गए हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि 76 साल के लोकतांत्रिक सुधारों के बाद भी किसी भी तिब्बती ने स्वायत्त क्षेत्र के पार्टी सचिव के तौर पर काम नहीं किया। आर्य ने इसे लगातार विदेशी गुलामी की एक कड़वी याद बताया।

आर्य ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के आधिकारिक मुखपत्र 'द ग्लोबल टाइम्स' ने हाल ही में सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (सटीए) के फरवरी के चुनावों का मजाक उड़ाया। द ग्लोबल टाइम्स ने इसे बिना जमीन के चुनाव बताया और कहा कि ये निर्वासन में रह रहे अलगाववादी समूहों द्वारा बनाया गया एक संस्थागत भ्रम हैं।

विशेषज्ञ ने कहा, "ऐसे बयान को 'चीनी एक्सपर्ट्स' के विचार के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र और तिब्बती समुदाय के चुनावों के प्रति उनकी आंखें बंद कर लेना और दुनिया भर में उनकी बढ़ती पहचान उनकी विशेषज्ञता पर सवाल उठाती है।"

आर्य ने बताया कि 1959 में दलाई लामा, लगभग 80,000 लोगों के साथ भारत, नेपाल और भूटान भाग गए, जहां उन्होंने शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए निर्वासन लिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने देश में अन्याय और दमन को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन जुटाया।

आर्य ने जोर देकर कहा, “आज 75 साल से ज्यादा समय के बाद, दलाई लामा और सीटीए के नेतृत्व में तिब्बतियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है, तिब्बत में जो बर्बाद हो रहा था उसे बचाया है और एक जिंदादिल लोकतांत्रिक समुदाय बनाया है जिसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है।”

विशेषज्ञ के मुताबिक, तिब्बत एक दिखावे की चीज बन गया है, जैसे एक सुंदर कटा हुआ फूल, जिसमें कोई चीज या असली जड़ें नहीं हैं, जबकि मठ और ननरी सीसीपी कैडर के कंट्रोल में हैं।

आर्या ने कहा, “बच्चों और युवाओं को मठों में जाने और उनमें शामिल होने से मना किया गया है। सभी तिब्बती स्कूल बंद कर दिए गए हैं और उनकी जगह चीनी कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल बना दिए गए हैं, जहां चार साल की उम्र के करीब दस लाख बच्चों को सरकार की एसिमिलेटिव पॉलिसी के तहत जबरदस्ती सिखाया जाता है।”

उन्होंने कहा, “तिब्बती भाषा को भी हतोत्साहित किया जाता है। जो लोग अपनी भाषा को बढ़ावा देते हैं, उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। अल्पसख्यक देशों के लोगों पर दबाव डालने और उन्हें जबरदस्ती एसिमिलेशन में डालने को सही ठहराने के लिए कानून बनाए गए हैं।”

चीनी अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे गलत कामों पर जोर देते हुए आर्य ने कहा, “तिब्बती, तिब्बत के अंदर और बाहर, और उनके समर्थक न केवल तिब्बतियों की, बल्कि चीनी लोगों और दूसरी जातीय अल्पसंख्यकों की भी आजादी और भलाई चाहते हैं।”

--आईएएनएस

 

 

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