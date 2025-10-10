धार्मिक उत्सव के दौरान नागरिकों पर हवाई हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने की म्यांमार सेना की निंदा

जिनेवा, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। म्यांमार की सेना के सागाइंग क्षेत्र में एक धार्मिक उत्सव के दौरान किए घातक हवाई हमले की शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र (संरा) ने कड़ी निंदा की। सोमवार को हुए इस हमले में बच्चों सहित कम से कम 24 नागरिक मारे गए थे।

यह हमला सागाइंग क्षेत्र के चाउंग-यू कस्बे में उस समय हुआ, जब स्थानीय लोग एक राष्ट्रीय धार्मिक उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक मोटर चालित पैराग्लाइडर ने एकत्रित भीड़ पर दो विस्फोटक गिराए, जिसके परिणामस्वरूप 24 लोग मारे गए और 45 से अधिक लोग घायल हो गए।

इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र जिनेवा ने एक्स पर पोस्ट किया, "म्यांमार में एक धार्मिक उत्सव के दौरान हुए एक घातक हवाई हमले में बच्चों सहित कम से कम 24 नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र इस अंधाधुंध हमले की निंदा करता है और जवाबदेही की मांग करता है। नागरिक निशाना नहीं हैं।"

न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, “अगर इस दुखद घटना की पुष्टि हो जाती है तो यह देशभर में नागरिकों को प्रभावित करने वाले अंधाधुंध हमलों में और इजाफा करेगी। हवाई हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल अस्वीकार्य है। संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए।”

फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से सागाइंग क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है, जिसने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति विन म्यिंट और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया गया था। इसके अलावा, इस साल की शुरुआत में आए एक बड़े भूकंप से भी इस क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है, जिससे वहां के लोगों की स्थिति और बिगड़ गई है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर) के अनुसार, सागाइंग में सबसे ज्यादा हवाई हमले और नागरिक हताहत हुए हैं। 28 मार्च से 31 मई 2025 के बीच इस क्षेत्र में 108 से ज्यादा हवाई हमले हुए, जिनमें कम से कम 89 लोगों ने जान गंवाई है।

ओएचसीएचआर ने चेतावनी दी है कि सेना नागरिक आबादी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर हमला करने के लिए हवाई शक्ति पर तेजी से निर्भर हो रही है, जिसमें 120 मिमी मोर्टार राउंड तैनात करने में सक्षम नई पैरामोटर रणनीति भी शामिल है। ये हमले भूकंप के बाद राहत कार्यों को सुगम बनाने के लिए अप्रैल और मई में अस्थायी युद्धविराम की सैन्य घोषणाओं के बावजूद हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में हिंसा की समाप्ति, युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा के अपने आह्वान को दोहराया है और संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार दायित्वों का पालन करने का आग्रह किया है।

--आईएएनएस

वीसी