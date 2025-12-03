अन्तरराष्ट्रीय

थ्येनशान मंच ने दिया मध्य एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा

Dec 03, 2025

बीजिंग, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। पश्चिमोत्तर चीन के शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश की राजधानी उरूमची शहर में मंगलवार को मध्य एशिया आर्थिक सहयोग का थ्येनशान मंच आयोजित किया गया है।

इस दो दिवसीय इवेंट में 300 से अधिक सरकारी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, थिंक टैंकों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

'मध्य एशिया में संपर्क और निवेश को खोलना' विषय वाले इस मंच में मध्य एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तंत्र (सीएआरईसी) के सदस्य देश शामिल हुए। चर्चा के केंद्र में व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे विषय रहे।

चीनी वित्त मंत्री लान फोआन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हाल के वर्षों में सीएआरईसी सहयोग ने उल्लेखनीय प्रगति की है और इसे सदस्य देशों के लोगों के लाभ के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।

मंच के आयोजक सीएआरईसी इंस्टीट्यूट के निदेशक चारीमुहम्मत शालीयेव के विचार में यह मंच नीति निर्माताओं, निजी क्षेत्र, विकास भागीदारों और शोध समुदाय को जोड़ने वाला एक सेतु बनेगा।

उधर, पाकिस्तान के फेडरल मंत्री अहसान इकबाल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य गहन परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसमें मध्य और दक्षिण एशिया वैश्विक आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में उभरे हैं।

उन्होंने सफल पाकिस्तान-चीन परियोजनाओं पर प्रकाश डाला और उद्योग, लोगों के आदान-प्रदान, कृषि और प्रौद्योगिकी पर गहन सहयोग का आह्वान किया।

मंच के दौरान सीएआरईसी इंस्टीट्यूट और शिनच्यांग के वित्त विभाग द्वारा स्थापित एक मध्य एशिया राजकोषीय सहयोग शोध केंद्र का भी शुभारंभ किया गया।

बता दें कि मध्य एशिया यूरेशियन कॉन्टिनेंट का सेंटर है और कनेक्टिविटी के लिए एक जरूरी हब है। मई 2023 में पहले चीन-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के बाद से चीन और मध्य एशिया के बीच व्यापार में उछाल आया है, जो 2024 में 94.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

कई मध्य एशियाई देशों की सीमा से लगे शिनच्यांग ने 'बेल्ट एंड रोड' के साथ एक कोर हब के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

