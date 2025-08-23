अन्तरराष्ट्रीय

थ्येनचिन में होगा एससीओ शिखर सम्मेलन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 23, 2025, 03:44 AM

बीजिंग, 22 अगस्त (आईएएनएस)। 2025 शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के थ्येनचिन शहर में आयोजित किया जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के 25वें सम्मेलन और "एससीओ+" सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और मुख्य भाषण देंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग भाग लेने वाले नेताओं के लिए स्वागत भोज का आयोजन करेंगे और द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

चीनी विदेश मंत्री के सहायक ल्यू पिन ने 22 अगस्त को चीनी और विदेशी मीडिया के लिए आयोजित ब्रीफिंग में घोषणा की कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग 20 से अधिक विदेशी नेताओं और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ थ्येनचिन में एससीओ के सफल अनुभव की समीक्षा करेंगे, एससीओ के विकास का खाका तैयार करेंगे, "एससीओ परिवार" के भीतर सहयोग पर आम सहमति बनाएंगे, और संगठन को एक और घनिष्ठ साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएंगे।

आगामी एससीओ थ्येनचिन शिखर सम्मेलन चीन का 5वां एससीओ शिखर सम्मेलन होगा और इसकी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित लोगों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्सान्द्र लुकाशेंको, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, कज़ाख राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव, किर्गिज़स्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित 20 से अधिक विदेशी नेता शामिल होंगे, साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और एससीओ महासचिव नूरलान येरमेकबायेव सहित 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे।

ल्यू पिन ने बताया कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ थ्येनचिन घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करेंगे, एससीओ की 10-वर्षीय विकास रणनीति को मंजूरी देंगे, विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वक्तव्य जारी करेंगे, और सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कई परिणाम दस्तावेजों को अपनाएंगे, जिससे एससीओ के भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार होगी।

शी चिनफिंग भाग लेने वाले देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के लिए एक स्वागत भोज का आयोजन भी करेंगे, कई द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और चीन और भाग लेने वाले देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं और व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...