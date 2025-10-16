अन्तरराष्ट्रीय

थ्येनचिन अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर एक्सपो उद्घाटित

Oct 16, 2025, 05:50 PM

बीजिंग, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। सातवां चीन थ्येनचिन अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर एक्सपो गुरुवार को चीन के थ्येनचिन शहर के पिनहाई न्यू एरिया में उद्घाटित हुआ, जो चार दिन चलेगा।

चीन अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर एक्सपो चीन में हेलीकॉप्टर के विषय पर एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रदर्शनी है और दुनिया में उड़ान प्रदर्शनों के साथ एकमात्र व्यावसायिक हेलीकॉप्टर प्रदर्शनी भी है।

30 से अधिक देशों और क्षेत्रों के करीब 400 उद्यम एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। उनमें 30 से अधिक उद्यम पहली बार सामने आएंगे। दुनिया के छह सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माताओं को प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

बताया जाता है कि वर्तमान एक्सपो में शामिल हेलीकॉप्टर, ड्रोन और इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ व लैंडिंग विमानों की संख्या कुल 52 है, जिनमें 38 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। चीनी थल सेना का ज़ी-20टी हेलीकॉप्टर पहली बार हेलीकॉप्टर एक्सपो में भाग ले रहा है, जिस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित हुआ।

इसके अलावा, एआर-600 मानवरहित हेलीकॉप्टर भी पहली बार हेलीकॉप्टर एक्सपो में सामने आया। यह चीन के विमानन उद्योग हेलीकॉप्टर अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वनिर्मित सामान्य मानवरहित हेलीकॉप्टर है, जिसका प्रयोग पठार, पहाड़ी क्षेत्र और समुद्र के ऊपर किया जा सकता है।

गौरतलब है कि एक्सपो के दौरान छह उड़ान शो आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शो लगभग 60 मिनट तक चलेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

