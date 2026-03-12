अन्तरराष्ट्रीय

दवाओं के लिए चीन पर अमेरिका की निर्भरता 'खतरनाक', लॉमेकर्स और विशेषज्ञों ने जताई चिंता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 12, 2026, 04:40 AM

वाशिंगटन, 12 मार्च (आईएएनएस)। सीनेट की चर्चा के दौरान सीनेट मेंबर्स और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी कई आम दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और इंग्रीडिएंट्स के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है और ये स्थिति अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकती है। उन्होंने इस समस्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और आने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताया।

बुधवार (लोकल टाइम) को सीनेट की एजिंग स्पेशल कमेटी की बैठक में लॉमेकर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि कैसे दशकों से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन को ऑफशोर करने से यूनाइटेड स्टेट्स सप्लाई में रुकावट और जरूरी दवाओं पर विदेशी दबाव के प्रति कमजोर हो गया है।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, कमेटी के चेयरमैन सीनेटर रिक स्कॉट ने कहा कि यह मुद्दा कुछ दवाओं से कहीं ज्यादा है। अमेरिका उन दवाओं पर निर्भर हैं जिनके मुख्य तत्व यूएस के बाहर से आते हैं।

स्कॉट ने कहा, "मैं हमारे एंटीबायोटिक्स, हमारी डायबिटीज की दवाओं, हमारी ब्लड प्रेशर की दवाओं, इस देश के हर हॉस्पिटल, हर फार्मेसी और हर मेडिसिन कैबिनेट में मिलने वाली ज़रूरी जीवन रक्षक दवाओं की बात कर रहा हूं। यह समस्या कई दशकों से वाशिंगटन में पॉलिसी चुनने की वजह से पैदा हुई है, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चीन को ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने दिया है।"

स्कॉट ने कहा कि ऐसा करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि अमेरिका ने लापरवाही भरा रवैया दिखाया और पॉलिसी बनाने वालों ने सुरक्षा और भरोसे के ऊपर सस्ती प्रोडक्शन कॉस्ट को प्राथमिकता दी थी।

रैंकिंग मेंबर सीनेटर कर्स्टन गिलिब्रैंड ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जेनेरिक दवाएं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मुख्य शुरुआती मटेरियल बनाने के लिए "चीन और भारत" पर निर्भर हो गया था।

उन्होंने कहा कि चीन के दबदबे में कई वजहों का हाथ रहा है, जिसमें सरकारी सब्सिडी, कम लेबर कॉस्ट और कमजोर पर्यावरण नियमन शामिल हैं, लेकिन उन्होंने मार्केट के डायनामिक्स को भी दोषी ठहराया जो क्वालिटी के बजाय कम कीमतों को बढ़ावा देते हैं।

गिलिब्रैंड ने कहा, "मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंसेंटिव सिर्फ कीमत पर आधारित होते हैं, क्वालिटी पर नहीं। कांग्रेस को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को यह पक्का करने के लिए अधिकार देना चाहिए कि विदेशी मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका सुरक्षा नियमों का पालन करें।

पूर्व कांग्रेसी टेड योहो ने पैनल को बताया कि चीन को हमारी सिस्टम की खामियों से फायदा हुआ है, जिसमें रेगुलेटरी पॉलिसी और प्रोडक्शन को विदेश ले जाने के कॉर्पोरेट फैसले शामिल हैं।

योहो ने कहा, “चीन दुनिया के मार्केट की कीमत और सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। इस तरह की निर्भरता से हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को खतरा है।"

लॉमेकर्स और विशेषज्ञों ने कुछ इम्पोर्टेड दवाओं की सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर भी चिंता जताई। चाइना आरएक्स किताब की लेखिका रोज़मेरी गिब्सन ने कहा कि अमेरिकी मिलिट्री टेस्टिंग प्रोग्राम में कुछ जेनेरिक दवाओं में क्वालिटी की गंभीर दिक्कतें पाई गई थीं।

गिब्सन के मुताबिक, प्रोग्राम ने अलग-अलग मैन्युफैक्चरर्स की बनाई 13 जेनेरिक दवाओं को टेस्ट किया और पाया कि लगभग 15 परसेंट सामान्य गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए गिब्सन ने चेतावनी भी दी कि चीनी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में रुकावट से अमेरिकी हेल्थ सिस्टम के लिए खतरनाक नतीजे हो सकते हैं।

वहीं, ड्यूक-मार्गोलिस इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ पॉलिसी के विजिटिंग फेलो चैन हरजीवन ने पॉलिसी बनाने वालों से ग्लोबल प्रोडक्शन से पूरी तरह अलग होने की कोशिश करने के बजाय सप्लाई चेन को मजबूत करने पर ध्यान देने को कहा।

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...