'देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है', कांग्रेस सदस्य ने चार्ली किर्क की हत्या की निंदा की

वाशिंगटन, 12 सितंबर (आईएएनएस)। यूटा के एक विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान रूढ़िवादी विचारक और कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमारे देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

वाशिंगटन में गुरुवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान उत्तरी कैरोलिना से डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रॉस ने कहा कि एक निर्वाचित अधिकारी के रूप में उन्हें और कांग्रेस में उनके सहयोगियों को राजनीतिक बयानबाजी को कम करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने एक साल से अधिक समय पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या का प्रयास किया था। हमने मिनेसोटा के विधायकों की हत्या भी देखी। हमें, निर्वाचित अधिकारियों को इस उत्तेजक भाषण को कम करने और अमेरिकी लोगों के लिए बेहतर उदाहरण स्थापित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी शामिल हैं, जिन्होंने कई बार हिंसा का समर्थन किया है।

इस बीच, हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को 200 से ज्यादा सुराग मिले हैं और वे कई लीड्स की जांच कर रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने कैंपस के पास जंगल वाले इलाके से एक राइफल, हथेली का निशान और जूते का प्रिंट बरामद किया है। एफबीआई ने संदिग्ध की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 1 लाख डॉलर का इनाम घोषित किया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अधिकारी बड़ी प्रगति कर रहे हैं।

इससे पहले ट्रंप ने दिन में घोषणा की थी कि किर्क को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा।

31 वर्षीय किर्क बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कैंपस कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक गोली चली। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई।

किर्क देश के सबसे प्रमुख रूढ़िवादी छात्र संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए (टीपीयूएसए) के संस्थापक थे। उन्होंने 2012 में 18 साल की उम्र में एरिजोना स्थित इस समूह की शुरुआत की और इसे अमेरिकी कॉलेजों में 800 से ज्यादा शाखाओं के साथ एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया।

टीपीयूएसए युवा रूढ़िवादी मतदाताओं को संगठित करने में एक केंद्रीय शक्ति बन गया, खासकर 2024 के चुनाव में, जहां इसने ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम