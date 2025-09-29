दूसरा हांगकांग युवा विकास शिखर सम्मेलन आयोजित

बीजिंग, 28 सितंबर (आईएएनएस)। 27 सितंबर को दूसरा हांगकांग युवा विकास शिखर सम्मेलन हांगकांग कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर में आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया भर के 3,000 से अधिक युवाओं ने भाग लेकर युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

इस सम्मेलन का आयोजन हांगकांग सरकार के होम अफेयर्स एंड यूथ ब्यूरो ने "दुनिया को जोड़ें, भविष्य को गढ़ें" के विषय पर किया। इसमें विभिन्न देशों के युवा नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को अपने अनुभव साझा किए, ताकि वे सीखकर एक बेहतर वैश्विक समाज बनाने में योगदान दे सकें।

हांगकांग सरकार के मुख्य सचिव छेन ग्वोजी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वैश्विक सोच वाले, सकारात्मक और देशभक्त युवाओं को तैयार करना है। वर्ष 2022 के अंत में जारी "युवा विकास ब्लूप्रिंट" के तहत 250 से अधिक योजनाएं लागू की गई हैं, जो युवाओं को बेहतर अवसर देती हैं।

होम अफेयर्स एंड यूथ ब्यूरो की मंत्री माई मेजुएन ने बताया कि हांगकांग युवाओं को मुख्य भूमि चीन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है।

सम्मेलन में युवाओं की सामाजिक भूमिका, उद्योगों के माध्यम से उनकी क्षमता को बढ़ाने जैसे विषयों पर पैनल चर्चा हुई। हांगकांग यूथ डेवलपमेंट कमीशन के सदस्य लिन त्जेह्वेई ने कहा कि इस आयोजन से युवा नीति पर नए विचार मिले हैं।

26 सितंबर से शुरू हुए तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने हांगकांग के प्रौद्योगिकी और कला क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय युवाओं के साथ संवाद किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/