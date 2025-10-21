दीपावली : दुनिया दे रही बधाई, भूटान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड समेत कई देशों से आए बधाई संदेश

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली के खास मौके पर दुनिया के तमाम देशों की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई संदेश आ रहे हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड समेत तमाम देशों के नेता दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं।

ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने एक्स पर लिखा, "ब्रिटेन भर के हिंदुओं, जैनियों और सिखों को आनंदमय और शांतिपूर्ण दीपावली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं। इस महीने की शुरुआत में, मैंने मुंबई में भक्ति, आनंद और नए बंधनों के प्रतीक के रूप में एक दीया जलाया था। इस प्रकाशोत्सव का जश्न मनाते हुए, आइए हम एक ऐसे ब्रिटेन का निर्माण करते रहें जहां हर कोई आशा के साथ आगे देख सके।"

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा, "मैं इस अवसर का प्रतीक बनना चाहता हूं। निस्संदेह, यह अंधकार पर प्रकाश की, निराशा पर आशा की और बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है। यह चिंतन, पुनः जुड़ने और हमारे जीवन में खुशियां और सकारात्मकता फैलाने का भी समय है। दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए मैं आपको और आपके सभी प्रियजनों को एक शानदार दीपावली और आने वाले समृद्ध वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की शुभकामनाएं।"

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सभी को प्रेम, हंसी और एकजुटता से भरी एक उज्ज्वल और आनंदमय दीपावली की शुभकामनाएं। इस त्योहार का प्रकाश हमें आशा, सद्भाव और नई शुरुआत की ओर ले जाए।"

इस बीच, इजरायल ने भी इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं और शांति, नवीनीकरण और आशा का आह्वान किया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "दीपावली की रोशनी घरों और दिलों, दोनों पर चमके। यरुशलम से दिल्ली और उससे भी आगे, रोशनी का यह त्योहार हम सभी को एक उज्ज्वल भविष्य में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। भारत में हमारे सभी दोस्तों को एक शुभ और शांतिपूर्ण दीपावली की शुभकामनाएं।"

साइप्रस में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया, "जैसा कि भारत और साइप्रस अपनी साझेदारी को मजबूत करना जारी रखते हैं, आशा है कि प्रकाश का यह त्योहार हमारे दिलों और घरों को खुशी, शांति और समृद्धि से रोशन करेगा, और हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और सद्भावना के बंधन को और अधिक उज्ज्वल करेगा।"

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, "मैं सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे आप सब रोशनी के इस महान पर्व को मना रहे हैं, यह समय आपके जीवन को उजाला और आशा से भर दे। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जो लोगों को एकता, उम्मीद और नई शुरुआत की प्रेरणा देता है।"

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, "प्रकाश पर अंधकार, आशा पर भय की जीत। दीपावली सिर्फ घरों को नहीं, दिलों को भी रोशन करती है। सभी को उज्ज्वल और अर्थपूर्ण दीपावली की शुभकामनाएं।"

जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने दीपावली की बधाई देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने भारतीय साथियों के साथ कैसे दीपावली मनाते हैं।

