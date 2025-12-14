दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव सुरक्षा परीक्षण केंद्र इस्तेमाल में आया

बीजिंग, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। हाल ही में, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव सुरक्षा परीक्षण केंद्र चीन के चच्यांग प्रांत के निंगबो शहर में इस्तेमाल में आ गया है। इस केंद्र में कई गिनीज विश्व रिकॉर्ड शामिल हैं। यह केंद्र न केवल वैश्विक ऑटोमोटिव परीक्षण और सत्यापन क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र रखता है, बल्कि इसकी सबसे ज्यादा परीक्षण क्षमता भी है, जिसमें सबसे व्यापक परीक्षण सुविधाएं मौजूद हैं।

इस केंद्र में दुनिया का सबसे लंबा इनडोर कार सुरक्षा टक्कर परीक्षण ट्रैक शामिल है। इस ट्रैक की कुल लंबाई 293.39 मीटर है, जो दुनिया के कई विश्व-अग्रणी परीक्षण उपकरणों से लैस भी है।

इस केंद्र के परीक्षण क्षेत्र में बारिश, बर्फ़ और कोहरे समेत 264 अलग-अलग आउटडोर स्थलों का सिमुलेशन परीक्षण किया जा सकता है। इस परीक्षण क्षेत्र का मुख्य उपयोग वाहनों की सक्रिय सुरक्षा क्षमताओं का परीक्षण है।

वाहनों की आउटडोर सक्रिय सुरक्षा क्षमता के परीक्षण पर अक्सर मौसम का असर पड़ता है, जिससे अनुसंधान और विकास की कुशलता की गारंटी देना मुश्किल है। यह रुकावट अब खत्म हो गई है। यहां के इनडोर मौसम सिमुलेशन प्रयोगशाला से दुनिया भर के 50 से ज़्यादा देशों से जलवायु और सड़क डेटा को एकीकृत किया जाता है। इससे अनुसंधान एवं विकास कर्मियों को अब अपने काम के लिए "मौसम पर निर्भर" रहने की ज़रूरत नहीं है।

