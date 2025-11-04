अन्तरराष्ट्रीय

दुनिया भर में लोकप्रिय हो सकते हैं चीन के स्मार्ट चश्मे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 04, 2025, 04:55 PM

बीजिंग, 4 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में, अमेरिकी स्तंभकार केविन केली ने चाइना मीडिया ग्रुप के एक उच्च स्तरीय साक्षात्कार में कहा कि कई चीनी हाईटेक टीमों द्वारा विकसित किए जा रहे स्मार्ट चश्मे "उत्कृष्ट डिजाइन व उत्कृष्ट प्रदर्शन" के संयोजन से एक सार्वभौमिक रूप से लागू उत्पाद बनने की क्षमता रखते हैं, जो वैश्विक स्तर पर भी लोकप्रिय हो सकते हैं।

केविन केली ने कहा कि केवल एक "जादुई" ग्लास पहनकर, कोई भी वास्तविक दुनिया के साथ-साथ डिजिटल दुनिया में भी सब कुछ देख सकता है। स्मार्ट ग्लास इन दो ध्रुवों को एक साथ मिलाते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

