दिल्ली धमाके पर बांग्लादेश अवामी लीग ने जताया दुख, पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार

ढाका, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए घातक धमाके की अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश स्टूडेंट लीग ने कड़ी आलोचना की है। अवामी लीग के स्टूडेंट यूनिट ने इसे पाकिस्तान समर्थित चरमपंथी समूहों द्वारा किया गया 'क्रूर और अस्थिर करने वाला' कृत्य बताया।

बांग्लादेश स्टूडेंट लीग ने एक बयान में कहा, "ऐतिहासिक लाल किले के पास हुआ यह घृणित हमला पाकिस्तान के लंबे समय से मौजूद आतंकी ढांचे से वैचारिक और सैन्य सहायता प्राप्त चरमपंथी समूहों द्वारा अपनाए जा रहे क्रूर और अस्थिर एजेंडे की एक और याद दिलाता है।"

बयान में आगे कहा गया, "दशकों से, पाकिस्तान का सुरक्षा प्रतिष्ठान अपने पड़ोसियों के खिलाफ दबाव बनाने के लिए सीमा पार के आतंकवादी संगठनों को प्रायोजित, प्रशिक्षित और तैनात करता रहा है, जिससे पूरे उपमहाद्वीप में शांति भंग हुई है और आम नागरिकों की जान को खतरा है।"

बयान के अनुसार, विस्फोट का स्वरूप एक 'सुनियोजित साजिश' को दर्शाता है, जिससे साफ है कि आतंकवाद के जरिए लोकतंत्र को अस्थिर करने, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित करने के गंभीर प्रयास किए गए हैं। इस तरह की रणनीति 'अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और मानवीय मानदंडों के साथ गंभीर विश्वासघात' है।

इसी बीच, तुर्किए ने भी घटना की निंदा की है। तुर्किए की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "हम 10 नवंबर को दिल्ली विस्फोट में हुई जानमाल की हानि से दुखी हैं। हम मृतकों के परिवारों और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तुर्किए आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध अपने सैद्धांतिक रुख और इस वैश्विक खतरे के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है।"

इसके अलावा अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय ने भी दिल्ली विस्फोट पर दुख जताते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। अफगानिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया, "अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात शोक संतप्त परिवारों, सरकार और भारत के लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करता है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है।"

--आईएएनएस

केके/एबीएम