दिल्ली धमाके के बाद मिस्र और अर्जेंटीना ने कहा-हम भारत के साथ, आतंकवाद रुकना चाहिए

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत में मिस्र के राजदूत कामेल जायेद गलाल ने दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा की है। आईएएनएस के साथ खास बातचीत में मिस्र के राजदूत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय तौर पर भी एक ही कानून है।

कामेल जायेद गलाल ने कहा, "अपने देश मिस्र की सरकार और जनता की ओर से हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह हमारे समाज के लिए सच्चाई का और नाजुक क्षण है और हमें इस कृत्य को वर्गीकृत करने में सतर्क रहना चाहिए।"

भारत में मिस्र के राजदूत ने आगे कहा, "किसी भी आपराधिक मामले को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि यही बात अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय कानून पर भी लागू होती है।"

वहीं भारत और मिस्र के बीच संबंध को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को क्रियान्वित करने के लिए दोनों विदेश मंत्रियों ने एक संपूर्ण रोडमैप पर सहमति व्यक्त की है।

दूसरी तरफलाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट पर भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसिनो ने कहा, "हमें नहीं पता कि यह आतंकवादी हमला था या नहीं। आज सुबह तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से अगर यह पुष्टि हो जाती है कि आतंकवादी हमला हुआ है तो अर्जेंटीना भारत का समर्थन करेगा, जैसा कि हमने इस साल अप्रैल में किया था जब कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था।"

उन्होंने कहा कि जब दो दिन पहले यह विस्फोट हुआ था, तब हमने मृतकों, उनके परिवारों और घायलों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की थी। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसिनो कहते हैं, "हम आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख से सहमत हैं। हमारा मानना ​​है और मैं फिर से दोहराता हूं कि आतंकवाद को रोका जाना चाहिए।"

--आईएएनएस

केके/वीसी