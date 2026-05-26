दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से जुड़े मोबाइल तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, चोरी के 163 फोन बरामद

नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली की पुलिस ने बांग्लादेश से जुड़े एक कथित अंतरराष्ट्रीय मोबाइल फोन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया और पश्चिम बंगाल से दो प्रमुख रिसीवरों को गिरफ्तार किया। एक बड़े अंतरराज्यीय अभियान में 163 चोरी, छीने और लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई साउथ जिले के ऑटो चोरी रोधी दस्ते (एएटीएस) द्वारा 19 मई को मिली खुफिया जानकारी के बाद की गई थी, जिसमें दो व्यक्तियों के दिल्ली-एनसीआर से पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में चोरी के मोबाइल फोन ले जाने में शामिल होने की सूचना मिली थी।

सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने ओखला विहार पर छापा मारा और दो आरोपी अब्दुल समीम (23) और अहिदुज्जमान (35) को गिरफ्तार किया, दोनों पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निवासी हैं।

तलाशी के दौरान उनके पास से अलग-अलग दिल्ली ई-एफआईआर से जुड़े पांच चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि हाल ही में कूरियर चैनलों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में चोरी के फोन की एक बड़ी खेप भेजी गई थी।

मिली जानकारियों और तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस ने अधिकारियों के साथ समन्वय किया और गुरुग्राम के एक गोदाम में संदिग्ध खेपों को जब्त कर 158 अतिरिक्त चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए।

इस अभियान के दौरान कुल 163 मोबाइल फोन, कूरियर खेप, पैकेजिंग सामग्री, कूरियर स्लिप, चालान और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गईं।

पुलिस ने बताया कि जांच में एक संगठित अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जो दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अपराधियों से चोरी और छीने गए मोबाइल फोन खरीदता था, उन्हें कूरियर सेवाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल भेजता था और फिर कथित तौर पर उन्हें बांग्लादेश में अवैध बाजारों में बेचने के लिए तस्करी करता था।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले इस गिरोह के अंतर्संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस ने बरामद किए गए फोन को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज चोरी और छीना-झपटी के कई मामलों से जोड़ा है, जिनमें दिल्ली कैंट, पटेल नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कोतवाली, कीर्ति नगर, हौज काजी, पालम, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और दरियागंज शामिल हैं।

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर से प्राप्त कई एलआर प्रविष्टियों की भी जांच की जा रही है ताकि बरामद किए गए अन्य उपकरणों के साथ संबंध स्थापित किया जा सके, जबकि शेष फोन को अनलॉक करने और उनके स्वामित्व की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

यह अभियान इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व वाली टीम द्वारा अतिरिक्त डीसीपी (ऑपरेशन) अरविंद कुमार की देखरेख में चलाया गया था।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह सफल अभियान त्वरित तकनीकी निगरानी, समन्वित अंतरराज्यीय कार्रवाई और कूरियर खेपों को समय पर जब्त करने का परिणाम है, जिससे राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार संचालित संगठित मोबाइल फोन तस्करी नेटवर्क को महत्वपूर्ण झटका लगा है।

--आईएएनएस

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