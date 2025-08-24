अन्तरराष्ट्रीय

दिल्ली में आयोजित 15वें एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे देश-विदेश के प्रतिनिधि

नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली में आयोजित 15वें एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स समेत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में शिक्षा, आपदा प्रबंधन, युवाओं का सशक्तीकरण और सामाजिक दायित्व जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई।

उत्तराखंड में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चिंता जताई। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह तीसरी बड़ी घटना है। पहले उत्तरकाशी, फिर पौड़ी और अब चमोली में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह राहत-बचाव में जुटे हुए हैं।"

उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है और स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा भी जारी कर दिया गया है। स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की हरियाणा राज्य आयुक्त (मुख्यालय) रूपम संधू ने जानकारी दी कि दुनिया में स्काउटिंग को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 26 देश शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए 6 सदस्यीय प्रबंधन समिति का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक बैलेट के जरिए होता है। इसके बाद उसी समिति में से एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन चुना जाता है।

उन्होंने कहा, "हमारा मकसद इस पूरे सिस्टम को सस्टेनेबल और प्रासंगिक बनाए रखना है।"

जापान गर्ल स्काउट्स की मुख्य आयुक्त नाना आइदा ने सम्मेलन में कहा, "हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संस्कृति और धर्म के मामले में अलग हो सकते हैं, लेकिन स्काउट्स और गाइड्स के रूप में हम सभी एकजुट हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम युवतियों को सशक्त बनाएं ताकि वे जान सकें कि मतभेदों के बावजूद वे खुद को पहचान सकें और इस दुनिया को बेहतर बना सकें।"

वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स की अध्यक्ष कैंडेला गोंजालेज ने बताया, "हमारे 153 सदस्य संगठनों में से हर तीन साल में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित होता है। इस बार एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी सदस्य संगठन तीन वर्षों की प्रगति का मूल्यांकन, नई कार्य योजना पर निर्णय और नई समिति का चुनाव करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो आगामी तीन वर्षों तक इस क्षेत्र का नेतृत्व करेगी।"

सिंगापुर की कोह-तेह यी वेन ने कहा, "इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व गर्ल गाइड्स एवं गर्ल स्काउट्स एसोसिएशन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रशासन सुनिश्चित करना है। साथ ही 26 सदस्य देशों के बीच मैत्री संबंधों को और मजबूत करना भी इसका एक अहम उद्देश्य है।"

सम्मेलन में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त केके खंडेलवाल ने कहा, "स्काउटिंग और गाइडिंग युवाओं के लिए चरित्र निर्माण की एक पाठशाला है। यह उन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि नेतृत्व, सेवा और जिम्मेदारी की भावना भी सिखाता है।"

