दिल्ली: इटली के उपप्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। इटली के उपप्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं और एक बढ़ती और मजबूत दोस्ती से बंधे हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की एक तस्वीर साझा की। पीएम मोदी ने लिखा, "आज इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने व्यापार, निवेश, अनुसंधान, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, संपर्क, आतंकवाद-विरोधी उपायों, शिक्षा और जन-संबंधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इटली-भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 के कार्यान्वयन की दिशा में दोनों पक्षों द्वारा उठाए जा रहे सक्रिय कदमों की सराहना की।"

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि भारत-इटली की मित्रता लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे देशवासियों और वैश्विक समुदाय को व्यापक लाभ मिल रहा है।

वहीं, इस मुलाकात के बाद इतालवी उपप्रधानमंत्री ताजानी ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बहुत सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई।

इटली और भारत के बीच बढ़ती और मजबूत मित्रता है, और ये दोनों देश परस्पर रणनीतिक साझेदार हैं। हमारा लक्ष्य है कि इटली में भारत की उपस्थिति और भारत में इटली की उपस्थिति बढ़े, जिसमें एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के माध्यम से हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाला आईएमईसी कॉरिडोर भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि अपनी सरकारों के साथ मिलकर, हम यूक्रेन और मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगे।

भारत और इटली के बीच बढ़ते कूटनीतिक और रणनीतिक सहयोग को नया आयाम देने के लिए इटली के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी भारत पहुंचे। यह इस वर्ष में उनकी दूसरी भारत यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत हो रहे संबंधों का संकेत है।

इतालवी उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने बुधवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान एस. जयशंकर ने कहा कि भारत में आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करना हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। यह इस वर्ष आपकी दूसरी यात्रा है, लेकिन आपका इतनी बार आना हमारे लिए अत्यंत सराहनीय है।

विदेश मंत्री ने इतालवी उप प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि यह आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके कारण हमारे बीच व्यक्तिगत रूप से, हमारी सरकारों के बीच और हमारी साझेदारी में बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, हमारी सभ्यताओं, संस्कृति, विरासत के प्रति सम्मान और एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध विश्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित है। जैसा कि मैंने कहा, एक-दूसरे के देशों में और कभी-कभी अन्य स्थानों पर होने वाली हमारी ये बैठकें बहुत उपयोगी होती हैं।

