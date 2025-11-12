दिल्ली ब्लास्ट पर अमेरिकी निवेशक जिम रोजर्स बोले, 'आतंकी कभी सफल नहीं होते, लेकिन भारत आगे बढ़ेगा'

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर अमेरिकी निवेशक और आर्थिक विशेषज्ञ जिम रोजर्स ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता।

जिम रोजर्स ने कहा, "मैं ऐसे सभी आतंकी हमलों की सख्त निंदा करता हूं। यह बेहद दुखद है कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली या दुनिया के किसी भी हिस्से में होती हैं। आतंकवादी केवल तबाही और डर फैलाते हैं, लेकिन अंत में वे सफल नहीं हो पाते। जो लोग यह सब कर रहे हैं, उन्हें अंततः हार का सामना करना पड़ेगा।"

उन्होंने कहा कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। आने वाले समय में भारत एक बेहद महत्वपूर्ण देश बनने जा रहा है। आतंकवादी चाहे जो करें, लेकिन वे हारेंगे और भारत आगे बढ़ता रहेगा।”

वहीं, भारत की नीतियों और विकास के भविष्य को लेकर जिम रोजर्स ने कहा कि उन्होंने जीवनभर भारत को एक देश के रूप में पसंद किया, लेकिन कभी भी यहां की सरकारों के प्रति भरोसा नहीं रखा, लेकिन अब उन्हें लगता है कि भारत में पहली बार कोई सरकार वास्तव में यह समझ रही है कि समृद्धि अच्छी चीज है और सफलता जरूरी है।

जिम रोजर्स ने कहा, "मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा से भारत का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन सरकारों का नहीं। पहली बार अपने निवेश जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार समझ रही है कि समृद्धि और सफलता अच्छी चीजें हैं। पहले सरकारें ऐसा कहती थीं, लेकिन उसका मतलब नहीं होता था। अब यह सरकार न सिर्फ कहती है, बल्कि सच में ऐसा चाहती है। यह भारत के भविष्य के लिए बहुत उत्साहजनक है।"

उन्होंने कहा कि भारत की नई सोच और प्रगतिशील दृष्टिकोण ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। उनके मुताबिक, भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

जिम रोजर्स ने कहा, "मैं भारत द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यापारिक सौदे को लेकर बेहद उत्साहित हूं। भारत एक विशाल देश है, एक विशाल अर्थव्यवस्था है।

जिम रोजर्स के इन बयानों ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देख रही है और दुनिया अब भारत के नए आत्मविश्वास और विकास यात्रा की गवाह बन रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी