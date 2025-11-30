दक्षिणी थिएटर कमांड और चीन तटरक्षक बल ने हुआंग येन द्वीप और उसके पास इलाकों के प्रादेशिक समुद्री और हवाई क्षेत्र में गश्त की

बीजिंग, 29 नवंबर (आईएएनएस)। पेइचिंग समयानुसार 29 नवंबर को चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की दक्षिणी थिएटर कमांड ने हुआंग येन द्वीप और उसके पास के इलाकों के प्रादेशिक समुद्री और हवाई क्षेत्र में युद्ध तत्परता गश्त करने के लिए नौसेना और वायु सेना को इकट्ठा किया।

इस नवंबर से दक्षिणी थिएटर कमांड ने नौसेना और वायु सेना को इकट्ठा करके हुआंग येन द्वीप के प्रादेशिक समुद्री और हवाई क्षेत्र में गश्त और गार्ड को मजबूत करना जारी रखा। उन्होंने संबंधित समुद्री और हवाई क्षेत्र के नियंत्रण को आगे मजबूत किया, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा हो और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे।

वहीं, उसी दिन, चीन तटरक्षक बल ने हुआंगयेन द्वीप और उसके पास के इलाकों के प्रादेशिक समुद्री और हवाई क्षेत्र में कानून प्रवर्तन गश्ती की। इस नवंबर से, चीन तटरक्षक बल ने हुआंगयेन द्वीप के प्रादेशिक समुद्री और हवाई क्षेत्र में गश्त और गार्ड को मजबूत करना जारी रखा।

कानूनों व नियमों के अनुसार, उन्होंने गैर-कानूनी होने, नियम तोड़ने और परेशान करने वाले जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को ट्रैक किया, मॉनिटर किया, चेतावनी दी, ब्लॉक किया और निकाला। उन्होंने संबंधित समुद्री क्षेत्रों में नियंत्रण को आगे मजबूत किया और चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता एवं समुद्री अधिकारों व हितों की पूरी तरह से रक्षा की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/