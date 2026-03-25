दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति और न्यूजीलैंड पीएम ने मध्य पूर्व तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर चर्चा की

सियोल, 24 मार्च (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते मध्य पूर्वी तनाव को लेकर वार्ता हुई।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की और अपने-अपने देशों में जीवन-यापन को स्थिर रखने के लिए लागू की गई नीतिगत उपायों को एक-दूसरे के साथ साझा किया।

वार्ता के दौरान ली ने बताया कि दक्षिण कोरिया ने ईंधन की लागत के बोझ को कम करने के लिए अस्थायी ईंधन मूल्य सीमा प्रणाली लागू की है और नेफ्था के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।

ली ने दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड से निकट समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि समान दृष्टिकोण रखने वाले देशों के बीच सहयोग क्षेत्रीय शांति बहाल करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

लक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड ने होर्मुज स्‍ट्रेट में सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

लक्सन ने दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए जाने की भी सराहना की, जिसमें ईरान से जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक यातायात को रोकने के प्रयासों को रोकने का आह्वान किया गया था। साथ ही, उन्होंने संबंधित मुद्दों पर घनिष्ठ समन्वय जारी रखने की उम्मीद भी जताई।

न्यूजीलैंड के विदेश और व्यापार मंत्रालय के अनुसार, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के द्विपक्षीय संबंध मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर आधारित हैं, जो कोरियाई युद्ध के समय से चले आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1962 में स्थापित हुए और 1971 में सियोल और वेलिंगटन में स्थायी दूतावास खोले गए।

हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंध अर्थव्यवस्था और व्यापार, रक्षा, लोगों के बीच संपर्क, फिल्म, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंटार्कटिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से और गहरे हुए हैं।

--आईएएनएस

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