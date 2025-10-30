दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने ट्रंप को प्राचीन स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति की भेंट, सर्वोच्च पदक से किया सम्मानित

ग्योंगजू, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक प्राचीन कोरियाई साम्राज्य के स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति भेंट की है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को सर्वोच्च राज्य पदक से भी सम्मानित किया।

दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू के ग्योंगजू राष्ट्रीय संग्रहालय में ट्रंप के स्वागत समारोह के दौरान चेओनमाचोंग मुकुट की प्रतिकृति भेंट की गई।

ग्योंगजू सिला साम्राज्य (57 ईसा पूर्व - 935 ईस्वी) की राजधानी हुआ करता था।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ली ने ट्रंप को कांच के बक्से में बंद मुकुट भेंट करते हुए कहा, "कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नए विश्वास और भाईचारे के लिए।"

प्रोटोकॉल मामलों के उप विदेश मंत्री किम ताए-जिन ने कहा, "हम ग्योंगजू की राजकीय यात्रा के इस आनंदमय अवसर पर आपको यह स्वर्ण मुकुट भेंट करते हैं क्योंकि यह सिला की भावना का प्रतीक है, जिसने कोरियाई प्रायद्वीप में पहली बार शांति लाई और कोरिया-अमेरिका गठबंधन के स्वर्ण युग की शुरुआत की।"

अधिकारी ने कहा कि यह मुकुट स्वर्ग के अधिकार और पृथ्वी पर संप्रभुता के बीच दिव्य संबंध, साथ ही एक नेता के मजबूत नेतृत्व और अधिकार का प्रतीक है।

पुरातत्वविदों द्वारा 1973 में शहर के चेओनमाचोंग मकबरे से खुदाई करके निकाले गए स्वर्ण मुकुट के बाद, सिला युग की इस अलंकृत कलाकृति को प्राचीन कोरियाई धातु विज्ञान की उत्कृष्ट कृति माना गया है।

राष्ट्रपति ली ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए ट्रंप के योगदान और शांति के लिए उनकी निरंतर भूमिका के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनघ्वा, भी प्रदान किया।

यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को यह सम्मान मिला। ट्रंप ने ली का धन्यवाद करते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। यह और भी मजबूत होगा।

--आईएएनएस

केके/एबीएम