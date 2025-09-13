दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ने उत्तर कोरिया से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने का लिया संकल्प

सोल, 12 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने शुक्रवार को कहा कि सरकार उत्तर कोरिया की सीमा से लगे क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देगी। म्युंग के मुताबिक संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए ये जरूरी है।

ली ने यह टिप्पणी दोनों कोरियाई देशों को अलग करने वाले असैन्यीकृत क्षेत्र (डीएमजेड) के दक्षिण में स्थित गंगवोन प्रांत के निवासियों के साथ एक टाउन हॉल बैठक के दौरान की।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोल से लगभग 85 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में चुनचेन में आयोजित एक कार्यक्रम में ली ने कहा, "गंगवोन देश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, लेकिन साथ ही, यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसने अंतर-कोरियाई टकराव के कारण भारी बलिदान दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि हम गंगवोन जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों द्वारा झेले गए विशेष बलिदानों की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि गंगवोन में रहना अब दुखद न लगे।"

ली ने उचित मुआवजा दिए बिना सीमावर्ती क्षेत्रों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की और इस प्रथा को "अन्यायपूर्ण" बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार संतुलित राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार के लिए शिक्षा, सांस्कृतिक और कल्याणकारी बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगी।

उपराष्ट्रपति की प्रवक्ता आह्न ग्वि-रयोंग ने एक लिखित ब्रीफिंग में बताया कि बैठक के बाद, ली ने सोल से लगभग 118 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में ह्वाचियोन में सैन्य इकाई का दौरा किया और सैन्य तैयारियों पर जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने बताया कि उनके साथ रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक भी थे, जिन्होंने डीएमजेड के ठीक दक्षिण में स्थित एक वेधशाला और एक सुरक्षा चौकी का दौरा किया।

24 अगस्त को, अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान (यूएनसी) के एक प्रवक्ता ने कहा था कि लगभग 30 उत्तर कोरियाई सैनिकों ने हाल ही में चेतावनी के बावजूद अंतर-कोरियाई सीमा पार की थी, जिसके बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थीं।

प्रवक्ता ने यह टिप्पणी योनहाप समाचार एजेंसी के एक प्रश्न के उत्तर में की, जिसके एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई सेना की आलोचना की थी कि उसने सीमा सुदृढ़ीकरण परियोजना चला रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों पर गोलियां चलाई थीं।

--आईएएनएस

केआर/