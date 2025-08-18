दक्षिण कोरिया: सियोल में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 2 की मौत, 13 घायल

सियोल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रविवार को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में भीषण आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, आग पश्चिमी सियोल के मापो इलाके में स्थित 20 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर रविवार सुबह करीब 8:10 बजे भड़की। घटना के बाद 89 लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान एक 60 वर्षीय महिला और उसके 20 वर्षीय बेटे के रूप में हुई है।

दमकल विभाग ने बताया कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जबकि बाकी को मामूली चोटें आई हैं। आग की सूचना मिलने के बाद 252 कर्मियों और 79 वाहनों को मौके पर भेजा गया और करीब 10:42 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

एजेंसी के अनुसार, जिस मंजिल पर आग लगी वहां स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगा था। आग के सही कारणों की जांच की जाएगी।

गौरतलब है कि इसी साल 14 फरवरी को दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर बुसान में एक होटल के निर्माण स्थल पर लगी आग में छह मजदूरों की मौत हो गई थी और 25 घायल हुए थे। यह आग ‘बनयान ट्री’ होटल की इमारत के पहले तल पर ज्वलनशील इन्सुलेशन सामग्री से भड़की थी।

दमकल अधिकारियों ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे, तो इमारत धुएं से भर चुकी थी और मृतक वहीं मिले जहां आग लगी थी। संभावना है कि बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए। हेलीकॉप्टरों की मदद से कई लोगों को छत से सुरक्षित बाहर निकाला गया था।

