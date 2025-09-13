अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया: सूखा प्रभावित कंगनंग जलाशय लबालब, 52 दिनों में पहली बार बढ़ा जलस्तर

Sep 13, 2025, 11:12 AM
सोल, 13 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के सूखाग्रस्त कंगनंग के मुख्य जलाशय में जल भंडारण दर शनिवार को रात भर हुई भारी बारिश के बाद 52 दिनों में पहली बार बढ़ गई। मौसम अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

क्षेत्रीय मौसम एजेंसी के अनुसार, सोल से लगभग 210 किलोमीटर पूर्व में स्थित कंगनंग को 87 प्रतिशत आवासीय जल आपूर्ति करने वाले ओबोंग जलाशय में जल संग्रहण दर सुबह 10 बजे 12.1 प्रतिशत थी, जो पिछले दिन की तुलना में 0.6 प्रतिशत अंक अधिक है।

अधिकारियों ने बताया कि 23 जुलाई के बाद से यह पहली वृद्धि है, हालांकि सूखा अभी खत्म नहीं हुआ है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 30 अगस्त को पूर्वी तट के इस शहर में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दी गई थी।

सुबह 10 बजे तक गंगवान प्रांत के तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिसमें सोक्चो में 140 मिलीमीटर, यांगयांग में 100 मिमी और कंगनंग में 91.5 मिमी बारिश शामिल है।

कंगनंग में पिछली बार दैनिक वर्षा 30 मिमी से अधिक 15 जुलाई को हुई थी, जब यह 39.7 मिमी तक पहुंच गई थी।

राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मूसलाधार बारिश पर खुशी जताई।

उन्होंने लिखा, "हालांकि 6 जुलाई से शुरू हुए सूखे के बाद की स्थिति इस बारिश से हल नहीं हो सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे कंगनंग के नागरिकों को थोड़ी राहत मिलेगी, जो अनिश्चितकालीन जल आपूर्ति के कारण इस हद तक परेशान हैं कि वे कपड़े धोने या आराम से नहा पाने में भी असमर्थ हैं।"

ली ने जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करके इसी तरह की असुविधाओं को रोकने का भी संकल्प लिया।

इससे पहले 7 सितंबर को, अधिकारियों ने बताया कि कंगनंग में पानी की आपूर्ति के लिए रविवार को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह शहर पानी की बढ़ती कमी से जूझ रहा है।

शहर और गंगवान प्रांत के अधिकारियों के अनुसार, शहर के मुख्य जल स्रोत ओबोंग जलाशय और होंगजे जल शोधन संयंत्र को 29,793 टन पानी की आपूर्ति के लिए हेलीकॉप्टर, दमकल गाड़ियां और एक नौसेना पोत भेजा जाएगा।

