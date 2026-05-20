दक्षिण कोरिया और जापान सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए

सियोल, 19 मई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने मंगलवार को कहा कि वह और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच सप्लाई चेन पर सहयोग को और बढ़ाने के साथ-साथ कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की सप्लाई को सुरक्षित करने पर सहमत हुए हैं।

राष्ट्रपति ली ने जापान की पीएम ताकाइची के साथ सियोल से 190 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में अपने होमटाउन एंडोंग के एक होटल में समिट में शामिल हुए। इस समिट के बाद राष्ट्रपति ली ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के नतीजों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ली ने कहा, "हम इस बात पर सहमत हुए कि मिडिल ईस्ट में हाल की स्थिति से सप्लाई चेन और ऊरजा बाजार में अस्थिरता के बीच पहले से कहीं ज्यादा करीबी द्विपक्षीय सहयोग की जरूरत है।" उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बात पर सहमत थे कि इस क्षेत्र में तुरंत शांति बहाल करने की जरूरत है।

राष्ट्रपति ली ने कहा, "इस साझा समझ के आधार पर, हमारे दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय सप्लाई चेन सहयोग को और बढ़ाने का संकल्प लिया।"

उन्होंने कहा कि दोनों देश एलएनजी और कच्चे तेल के क्षेत्र में सहयोग को और मज़बूत करने पर भी सहमत हुए और उन्हें दोनों देशों के लिए मुख्य ऊर्जा सोर्स बताया।

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने लाइव-टेलीविजन संयुक्त प्रेस इवेंट में कहा, "हम क्रूड ऑयल सप्लाई और स्टॉकपाइलिंग के बारे में जानकारी शेयर करने और कम्युनिकेशन के चैनल को और मजबूत करते हुए द्विपक्षीय एलएनजी सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए।"

पीएम ताकाइची ने कहा कि दोनों देश क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एलएनजी को लेकर द्विपक्षीय स्वैप अरेंजमेंट पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थव्यवस्था, सुरक्षा और दूसरे क्षेत्र में "आपसी फायदे वाले" सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराई।

दोनों नेताओं ने इस इलाके में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सियोल और टोक्यो के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ वाशिंगटन के साथ त्रिपक्षीय सहयोग के महत्व को भी दोहराया।

ली ने खास तौर पर जापान के उबे में युद्ध के समय की चोसेई कोयला खदान की जगह पर मिले अवशेषों के आने वाले डीएनए टेस्ट का जिक्र किया, जहां माना जाता है कि 1942 में एक अंडरग्राउंड सुरंग के ढहने से 100 से ज्यादा कोरियाई मजदूरों के साथ-साथ दूसरे लोग भी मारे गए थे।

दोनों देशों ने डीएनए विश्लेषण के लिए प्रक्रिया और तरीकों को बताने के लिए मिलकर काम किया है। राष्ट्रपति ली ने कहा, "यह दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक मुद्दों पर सहयोग करने का एक छोटा लेकिन सार्थक पहला कदम होगा, जिसकी शुरुआत मानवीय मामलों से होगी।"

उन्होंने कहा, "आगे चलकर, कोरिया-जापान साझेदारी की संभावनाएं अनगिनत हैं। हम सहयोग के नए रास्ते बनाने की उम्मीद करते हैं जो साझा खुशहाली ला सकें। दोनों देशों के लोगों को ठोस फायदे पहुंचा सकें।"

समिट की शुरुआत में, राष्ट्रपति ली ने जापान को एक जरूरी साझेदार बताया, और वैश्विक मंच पर मुश्किलों से निपटने के लिए और करीब से सहयोग करने की जरूरत पर जोर दिया।

ली ने कहा, "अब, दुनिया भर में तूफान आ रहा है। यह ऐसा समय है जब एक जैसी सोच वाले देशों के बीच सहयोग और बातचीत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।"

उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह से (हमारे दोनों देशों ने) अंतरराष्ट्रीय हालात से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम किया है, उसे देखते हुए मुझे याद आता है कि दोनों देश सहयोग के लिए कितने जरूरी साझेदार हैं।"

राष्ट्रपति ने संघर्ष से जूझ रहे होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में हो रही कोशिशों में दोनों देशों की मिली-जुली हिस्सेदारी और मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को निकालने में उनके सहयोग पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "अलग-अलग मुश्किलों के बीच, हमारे देशों के बीच पक्की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा चमक रही है।"

प्रधानमंत्री ताकाइची मंगलवार को दो दिवसीय यात्रा पर दक्षिण कोरिया पहुंचीं। यह दौरा जनवरी में ली की नारा प्रीफेक्चर यात्रा के जवाब में हो रहा है, जहां दोनों नेता पड़ोसी देशों के बीच जारी “शटल डिप्लोमेसी” के तहत आखिरी बार आमने-सामने मिले थे।

एंडोंग पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ली ने एक होटल के एंट्रेंस पर पीएम ताकाइची का स्वागत किया। उन्होंने हल्के आसमानी नीले रंग की टाई पहनी हुई थी जो जापानी लीडर के सूट के रंग से मैच कर रही थी।

एंडोंग में अपनी बातचीत के बाद, प्रेसिडेंट ली ने बताया कि दोनों नेता अब सिर्फ सात महीनों में चार बार मिल चुके हैं। इस हफ्ते उनकी मीटिंग इस बात को कन्फर्म करती है कि देशों की शटल डिप्लोमेसी पूरी तरह से बन गई है। मंगलवार को बाद में, दोनों लीडर एक बैंक्वेट डिनर और एक परफॉर्मेंस में शामिल होंगे। जापानी प्रधानमंत्री बुधवार सुबह घर लौटने वाली हैं।

--आईएएनएस

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