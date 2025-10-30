अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए पहली शिखर बैठक की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 30, 2025, 01:15 PM

ग्योंगजू (दक्षिण कोरिया), 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने गुरुवार को दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) की बैठक के दौरान जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ अपनी पहली शिखर वार्ता की।

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद ताकाइची तीन दिन की यात्रा पर दक्षिण कोरिया पहुंचीं।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मुलाकात पर सबकी नजर थी क्योंकि यह बातचीत दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों के भविष्य के लिए एक अहम पैमाना होगी।

ताकाइची की यह यात्रा सोल-टोक्यो संबंधों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच हुई है। ताकाइची 1910-45 के दौरान कोरियाई प्रायद्वीप पर जापान के औपनिवेशिक शासन से जुड़े पिछले इतिहास के मुद्दों पर अपने सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं।

वह दिन में पहले टोक्यो से रवाना होने के बाद दोपहर 2:48 बजे दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर बुसान के गिम्हे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरीं।

ताकाइची ने दक्षिण कोरिया को एक अहम पार्टनर बताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरियाई समुद्री शैवाल और ड्रामा के प्रति अपनी पसंद जाहिर की, जिसे सोल की चिंताओं को कम करने की एक कोशिश के तौर पर देखा गया।

चुनाव के दौरान ताकाइची ने विवादित यासुकुनी श्राइन जाने से भी परहेज किया था। जापान का ये प्रमुख शिंटो मंदिर है जो चीन या कोरिया के साथ युद्ध में मारे गए जापानी योद्धाओं और अपराधियों का सम्मान करता है। दक्षिण कोरिया और चीन इसकी आलोचना करते आए हैं।

ली ने ताकाइची के चुनाव पर तुरंत बधाई संदेश दिया, और दोनों देशों के बीच "भविष्य-उन्मुख, आपसी फायदेमंद सहयोग" को और मजबूत करने की उम्मीद जताई।

जापान के विदेश मंत्रालय अनुसार, अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, ताकाइची शुक्रवार और शनिवार को होने वाली मुख्य एपीईसी आर्थिक नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगी, जिसमें व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसी उभरती चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।

इसमें यह भी कहा गया है कि वह द्विपक्षीय संबंधों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अन्य विश्व नेताओं के साथ शिखर वार्ता करने की योजना बना रही हैं।

जापान की क्योदो न्यूज ने बुधवार को सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ताकाइची, जो चीन के प्रति भी कड़ा रुख रखती हैं, शुक्रवार को इस बैठक से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली उच्च स्तरीय बैठक कर सकती हैं।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...