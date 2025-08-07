दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने फील्ड ट्रेनिंग से जुड़े मिलिट्री ड्रिल को किया री शेड्यूल

सोल, 7 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी संयुक्त तैयारी को मजबूत करने के लिए इस महीने एक बड़ा अभ्यास करेंगे। हालांकि, दोनों देशों ने पूर्व निर्धारित 40 क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यासों में से लगभग आधे को अगले महीने फिर से निर्धारित करने का फैसला लिया है।

दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास को फिर से शेड्यूल किए जाने की खबर ऐसे समय आई है जब दक्षिण कोरिया अपने पड़ोसी उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है।

दोनों देशों की सेनाओं के मुताबिक, यूएफएस अभ्यास 18-28 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में सहयोगियों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में कहा गया है कि यह अभ्यास राष्ट्रीय स्तर पर संकट प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा प्रतिक्रिया और साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, जिससे युद्धकालीन तैयारी और राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

दक्षिण कोरिया का औपचारिक नाम, कोरिया गणराज्य, का संक्षिप्त रूप है।

दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सैनिकों के साथ, संयुक्त राष्ट्र कमान (यूएनसी) के कई सदस्य देशों के कर्मचारी भी इस अभ्यास में शामिल होंगे, जबकि तटस्थ राष्ट्र पर्यवेक्षी आयोग युद्धविराम समझौते के तहत इस अभ्यास का निरीक्षण करेगा।

यूएनसी उस युद्धविराम का प्रवर्तनकर्ता है जिसने 1950-53 के कोरियाई युद्ध में लड़ाई को रोका था।

इस वर्ष का यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया-अमेरिका के संयुक्त अभ्यास की निंदा की है और दक्षिण कोरिया पर वाशिंगटन के साथ अपने गठबंधन का आंख बंद करके पालन करने का आरोप लगाया है, जबकि सोल प्योंगयांग के साथ तनाव कम करने के लिए प्रयास कर रहा है।

इसके जवाब में, एकीकरण मंत्री चुंग डोंग-यंग, जो उत्तर कोरिया के मामलों में दक्षिण कोरिया के शीर्ष अधिकारी हैं, ने कहा कि वह राष्ट्रपति ली जे म्युंग के समक्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास को समायोजित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि सहयोगी देश संभवतः ग्रीष्मकालीन अभ्यासों के लिए कुछ क्षेत्रीय प्रशिक्षण को स्थगित कर सकते हैं।

उत्तर कोरिया लंबे समय से सहयोगियों के संयुक्त अभ्यासों की निंदा करता रहा है और उन्हें अपने खिलाफ आक्रमण का पूर्वाभ्यास बताता रहा है, और जवाब में हथियारों के परीक्षण करने का उसका पुराना रिकॉर्ड रहा है।

