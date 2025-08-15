दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री शुक्रवार से भारत यात्रा पर आएंगे

सोल, 14 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ह्यून शुक्रवार को दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। इस दौरान ह्यून विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा के अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और जनसंपर्क उप मंत्री ली जेवूंग ने बताया कि ह्यून की यात्रा के दौरान, दोनों देश आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

ली जेवूंग ने गुरुवार को सोल में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया, "विदेश मंत्री चो ह्यून 15-17 अगस्त तक भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री चो भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ बैठक सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।"

उन्होंने कहा, "इस वर्ष कोरिया-भारत विशेष रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ है। ऐसे में दोनों पक्ष आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके।"

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने 28 जुलाई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से पहली बार टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें कोरिया-भारत संबंधों और व्यावहारिक सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया।

फोन कॉल के बाद जारी बयान में कहा गया, "मंत्री चो ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कोरियाई सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसे उन्होंने कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन (17 जून) और राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा (16-18 जुलाई) के अवसर पर द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान व्यक्त किया था। मंत्री चो ने दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान को और मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों पर भी जोर दिया।"

भारत और दक्षिण कोरिया ने 2010 में 'रणनीतिक साझेदारी' की शुरुआत की, जिसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोल यात्रा के दौरान 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' तक ले जाया गया।

