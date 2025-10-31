दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने पहली बार की शी जिनपिंग से मुलाकात, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से निपटने पर चर्चा

ग्योंगजू, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने शुक्रवार को पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। शी जिनपिंग एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू पहुंचे हैं।

ली ने ग्योंगजू ह्वाबेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शी के आगमन पर उनका स्वागत किया।

जैसे ही चीनी राष्ट्रपति हॉल के प्रवेश द्वार पर ली जे म्युंग के पास पहुंचे, ली ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, संक्षेप में "स्वागत" कहा और फोटो सत्र के लिए हाथ मिलाया।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने शी को हॉल में ले जाते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि यहां तक आना आपके लिए बहुत असुविधाजनक नहीं रहा होगा।"

ली ने अन्य अतिथियों का भी स्वागत किया, जिनमें जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट, रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक और संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के युवराज खालिद बिन मोहम्मद अल नाहयान शामिल थे।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नीली टाई और नेवी रंग का सूट पहने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सुबह 9:15 बजे हल्की मुस्कान के साथ एपीईसी नेताओं और प्रतिभागियों का स्वागत करने के लिए तैयार थे।

शी जिनपिंग गुरुवार को तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर दक्षिण कोरिया पहुंचे थे। यह उनकी 11 साल में पहली दक्षिण कोरिया यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच शनिवार को पहली शिखर वार्ता होगी।

इससे पहले दिन, ली जे म्युंग ने मुक्त व्यापार व्यवस्था में बदलाव और बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एपीईसी की सदस्य अर्थव्यवस्थाओं से घनिष्ठ सहयोग की अपील की।

इस बैठक में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के नेता और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

ली ने कहा, "हम सभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है।"

"मुक्त व्यापार व्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे हैं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे व्यापार और निवेश की गति धीमी हो रही है।"

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी