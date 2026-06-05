दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग का यूरोप दौरा, जी-7 सम्मेलन में लेंगे भाग

सोल, 5 जून (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग जून जून में यूरोप का दौरा करेंगे, जिसमें वे फ्रांस में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को एक वरिष्ठ राष्ट्रपति अधिकारी ने दी।

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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग-लैक के अनुसार, ली का यह दौरा बेल्जियम, इटली और वेटिकन तक फैला होगा।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ली की जी-7 बैठक में भागीदारी (15 से 17 जून तक फ्रांस में होगी) जी-7 समूह के निमंत्रण पर हो रही है, ऐसा भी उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया।

दौरे के पहले चरण में ली मंगलवार से बुधवार तक ब्रुसेल्स जाएंगे और वहां बेल्जियम के नेताओं तथा यूरोपीय संघ के साथ अलग-अलग शिखर वार्ताएं करेंगे।

इसके बाद, गुरुवार से शनिवार तक वे इटली का राजकीय दौरा करेंगे। यह दौरा राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला के निमंत्रण पर होगा। वहां वे उनके साथ शिखर बैठक करेंगे और बाद में प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से भी बातचीत करेंगे।

राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि दौरे के तीसरे हिस्से में, ली 14 से 15 जून तक वेटिकन स‍िटी जाएंगे और पोप लियो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे 16-17 जून को जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

बेल्जियम की यात्रा इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है।

बुधवार को राष्ट्रपति बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर और किंग फिलिप से भी मिलेंगे। इस दौरान वे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और यूरोपीय बाजार में दक्षिण कोरियाई कंपनियों की स्थिर मौजूदगी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

एंटवर्प-ब्रूजेस बंदरगाह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इसके साथ सहयोग से दक्षिण कोरियाई कंपनियों को पूरे यूरोप में विस्तार करने में मदद मिलेगी।

उसी दिन, ली ईयू के साथ भी शिखर बैठक करेंगे, जहां वे कूटनीति और अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ईयू दक्षिण कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

गुरुवार को ली का आधिकारिक स्वागत समारोह होगा, जिसके बाद वे राष्ट्रपति ली मटारेला के साथ शिखर बैठक करेंगे और संयुक्त प्रेस बयान जारी करेंगे।

शुक्रवार को वे प्रधानमंत्री मेलोनी से बातचीत करेंगे, और अगले दिन फ्लोरेंस शहर का दौरा करेंगे, जो इटली की विशेष राजकीय मेहमान प्रोटोकॉल का हिस्सा है।

15 जून को वे सेंट पीटर्स बेसिलिका में मास में शामिल होंगे और अगले दिन पोप से बातचीत करेंगे। इस दौरान वे शांति और कोरियाई प्रायद्वीप में सहयोग के लिए वैश्विक एकजुटता का संदेश देंगे।

16 जून को वे फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में भाग लेंगे, जहां वे विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात रख सकते हैं।

यह दौरा लगातार दूसरी बार है जब दक्षिण कोरिया जी-7 नेताओं की बैठक में भाग ले रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, यह यात्रा ली सरकार के यूरोप के साथ कूटनीतिक संबंध मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर दक्षिण कोरिया की भूमिका बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी