अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की लोकप्रियता घटकर 66 प्रत‍िशत हुई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 17, 2026, 04:35 PM

सोल, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की लोकप्रियता (अप्रूवल रेटिंग) पिछले तीन हफ्तों में पहली बार थोड़ी सी घटकर 66 प्रतिशत हो गई है। शुक्रवार को जारी एक सर्वे में यह बात सामने आई।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, गैलप कोरिया की ओर से किए गए सर्वे में मंगलवार से गुरुवार के बीच 18 साल और उससे अधिक उम्र के 1,000 लोगों को शामिल किया गया।

ली के कामकाज को लेकर सकारात्मक राय पिछले हफ्ते के मुकाबले एक प्रतिशत अंक कम हुई है।

पिछले सर्वे में उनकी लोकप्रियता 67 प्रतिशत थी, जो लगातार दूसरे हफ्ते उसी स्तर पर रही थी और उनके पद संभालने के बाद से यह सबसे ज्यादा थी।

नकारात्मक राय दो प्रतिशत अंक बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई, जबकि आठ प्रतिशत लोग अभी भी तय नहीं कर पाए।

जो लोग ली के काम से खुश हैं, उनमें से सबसे ज्यादा (17 प्रतिशत) ने कहा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजमर्रा की ज‍िंदगी से जुड़े मुद्दों को अच्छे से संभाला। इसके बाद कूटनीति (14 प्रतिशत) और उनकी क्षमता (11 प्रतिशत) को कारण बताया गया।

वहीं, जो लोग नाखुश हैं, उनमें से 17 प्रतिशत ने अर्थव्यवस्था और बढ़ती एक्सचेंज रेट को लेकर चिंता जताई। इसके बाद कूटनीति (12 प्रतिशत) और ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं (9 प्रतिशत) को वजह बताया गया।

सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी की लोकप्रियता 48 प्रतिशत पर स्थिर रही, जो मौजूदा सरकार के आने के बाद से लगातार तीसरे हफ्ते सबसे ऊंचे स्तर पर है।

मुख्य विपक्षी पीपल पावर पार्टी का समर्थन एक प्रतिशत अंक घटकर 19 प्रतिशत रह गया। इस सर्वे में 95 प्रतिशत विश्वास स्तर पर त्रुटि की गुंजाइश प्लस या माइनस 3.1 प्रतिशत अंक थी।

इस बीच, गुरुवार को चियोंग वा डे (राष्ट्रपति भवन) ने बताया कि राष्ट्रपति ली जे म्युंग इस हफ्ते ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में होने वाली एक बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर होगी।

यह वर्चुअल बैठक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की ओर से शुक्रवार देर रात (सोल समय) आयोजित की जाएगी। इसका मकसद इस अहम समुद्री रास्ते से सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करना है।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...