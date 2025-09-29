दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुनवाई में नहीं हो रहे शामिल, कोर्ट मुकदमा रखेगी जारी

सोल, 29 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल सोमवार को लगातार 12वें सत्र में विद्रोह के मुकदमे में अनुपस्थित रहे, जबकि पिछले सप्ताह वह एक अलग मुकदमे में उपस्थित हुए थे।

मीडिया को दिए एक नोटिस में, यून सूक येओल के वकीलों ने कहा कि पिछले सप्ताह की सुनवाई में शामिल होने के बाद से पूर्व राष्ट्रपति को चक्कर आ रहे हैं और उल्टी हो रही है। उनकी तबीयत खराब है, जिससे उनके लिए पेश होना मुश्किल हो रहा है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके मामले की देखरेख कर रही पीठ ने कहा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा जारी रखेगी।

संहिता के अनुसार, यदि जेल में बंद प्रतिवादी बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहते हैं और जेल अधिकारी के लिए उन्हें जबरन लाना असंभव या बहुत कठिन माना जाता है तो उनके बिना भी मुकदमा चल सकता है।

यून पर दिसंबर में एक विद्रोह का नेतृत्व करने और मार्शल लॉ लागू करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। हालांकि जुलाई में गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

यून पिछले शुक्रवार को मार्शल लॉ से संबंधित आरोपों पर एक अलग मुकदमे की पहली सुनवाई में उपस्थित हुए थे। यह एक नए मुकदमे की शुरुआत के लिए एक कानूनी शर्त थी।

उन्होंने उसी दिन जमानत के लिए अपनी याचिका पर एक अदालती सुनवाई में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई की अपील की थी।

--आईएएनएस

एबीएम/वीसी