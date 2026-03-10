दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन का 2022 ईटावोन हादसे की सुनवाई में शामिल होने से इंकार

सियोल, 10 मार्च (आईएएनएस)ष दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल ने मंगलवार को 2022 के ईटावोन भीड़ हादसे की जांच के लिए गठित विशेष समिति के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया। समिति के सदस्य उन्हें सुनवाई में शामिल होने के लिए राजी करने को सियोल रिमांड सेंटर गए थे।

अक्टूबर 2022 में ईटावोन भीड़ हादसे में 159 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित नेशनल कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ द अक्टूबर 29 ईटावोन डिजास्टर की सुनवाई गुरुवार और शुक्रवार को होने वाली है। यह सुनवाई यह पता लगाने के लिए है कि उस दिन क्या हुआ, जब युन सुक योल राष्ट्रपति पद पर थे।

कमीशन की स्थायी कमिश्नर वी यून जिन ने पत्रकारों से कहा कि युन से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। उनके वकीलों ने बताया कि सुनवाई में शामिल होना उनके लिए ट्रायल की तैयारियों के कारण मुश्किल होगा।

इसके बजाय वी यून ने रिमांड सेंटर के प्रमुख से मुलाकात की और शुक्रवार सुबह पूर्व राष्ट्रपति युन की सुनवाई में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग का अनुरोध किया।

युन वर्तमान में हिरासत में हैं क्योंकि वे दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाने की असफल कोशिश और अन्य आरोपों के मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं।

वी यून ने कहा कि उन्हें अभी भी विश्वास है कि युन द्वारा हादसे वाले दिन की विस्तृत व्याख्या पीड़ित परिवारों के लिए सांत्वना और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के उपाय तैयार करने में योगदान देगी।

इससे पहले, 9 मार्च को मुख्य विपक्षी दल पीपल पावर पार्टी ने 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योल द्वारा घोषित मार्शल लॉ के लिए माफी मांगी और 3 जून को हने वाले स्थानीय चुनावों से पहले चल रहे आंतरिक विवाद के बीच युन से राजनीतिक रिश्ते खत्म करने का वादा किया।

पार्टी ने यह घोषणा सभी सांसदों के नाम से जारी एक प्रस्ताव में की क्योंकि युन की मार्शल लॉ की कोशिश और उनके साथ राजनीतिक जुड़ाव के कारण पार्टी को सार्वजनिक समर्थन में गिरावट और आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ पार्टी सदस्यों ने युन से स्पष्ट दूरी बनाने की मांग की है, जबकि अन्य युन के समर्थन में चल रहे “युन अगेन” आंदोलन के पक्ष में हैं।

--आईएएनएस

पीयूष