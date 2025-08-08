अन्तरराष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी की बढ़ी मुश्किलें, यूनिफिकेशन चर्च घोटाले में गिरफ्तारी वारंट जारी

Aug 08, 2025, 12:15 PM

सियोल, 8 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम क्योन ही पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। एक स्पेशल काउंसिल टीम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है, जिसमें क्योन ही पर यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े रिश्वत मामले में जियोन सेओंग-बे के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है।

विशेष अभियोजक मिन जोंग-की की टीम ने गुरुवार को दायर वारंट में दावा किया कि किम ने 2022 में जियोंग सेओंग-बे के साथ मिलकर यूनिफिकेशन चर्च से कीमती उपहार (जिसमें एक हीरे का हार शामिल है) को स्वीकार किया। हालांकि पूर्व प्रथम महिला ने व्यावसायिक लाभ के बदले उपहार लेने से इनकार किया है, जबकि जियोंग ने उपहार स्वीकार करने की बात मानी, लेकिन उन्हें किम को भेजने से इनकार किया है।

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, वारंट में किम को 2009 से 2012 के बीच ड्यूश मोटर्स (बीएमडब्ल्यू डीलर) से जुड़े शेयर मूल्य हेरफेर मामले में सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक साजिशकर्ता बताया गया।

इसके अलावा, किम पर 2022 के संसदीय उप-चुनाव में उम्मीदवार नामांकन में हस्तक्षेप करने और स्व-घोषित पावर ब्रोकर म्युंग ताए-क्यून से मुफ्त ओपिनियन पोल प्राप्त करने का भी आरोप है।

इस बीच, शुक्रवार को यूनिफिकेशन चर्च के नेता की सहायिका विशेष काउंसिल टीम के सामने पेश हुई। उनसे पूर्व प्रथम महिला से जुड़े कथित रिश्वत मामले में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई।

जियोंग नाम की महिला को मिन के जांच दल ने संदिग्ध के रूप में बुलाया। उनसे 2022 में यूनिफिकेशन चर्च द्वारा जियों सियोंग-बे को किम को लग्जरी उपहार देने के लिए कहने के आरोपों पर पूछताछ की गई, ताकि व्यापारिक लाभ प्राप्त किए जा सकें।

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, जियोंग यूनिफिकेशन चर्च की नेता हान हाक-जा की चीफ ऑफ स्टाफ और चर्च के शीर्ष प्रशासनिक निकाय की उप-प्रमुख के रूप में कार्य करती हैं।

उन पर 2022 में किम को लग्जरी उपहार देने के लिए जियोंग को निर्देश देने का आरोप है, जिसके बदले में चर्च को कंबोडिया में विकास परियोजनाओं, वाईटीएन ब्रॉडकास्टर के अधिग्रहण और दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की मेजबानी जैसे व्यावसायिक लाभ मिलने की बात थी।

